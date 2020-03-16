Студентов Краснодара перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
Часть краснодарских вузов 16 марта перевела студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса
На официальном сайте Кубанского государственного технологического университета сообщили, что с 17 марта вуз организует контактную работу студентов и педагогов исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В Кубанском государственном медицинском университете порталу Юга.ру уточнили, что вуз работает в соответствии с правилам и рекомендациями Рособрнадзора, а лекции перевели в дистанционный режим. Несколько учащихся КубГМУ рассказали порталу Юга.ру, что с 17 марта их перевели на дистанционное обучение, а пересдачи перенесли на конец марта. Всех старост обязали сообщать в деканат о случаях заболеваний или госпитализации студентов вуза. По возможности всех, кто находится в общежитиях, попросили уехать домой. Остаться могут только те, кто работает в медицинских учреждениях и может предоставить график работы. Кроме того, всем оставшимся в общежитиях ежедневно с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 проводят термометрию.
На официальном сайте Кубанского государственного аграрного университета также появилась информация, что в вузе с 16 по 29 марта вводится режим свободного посещения занятий для обучающихся.
На момент публикации новости официальных данных о том, будут ли переводить студентов на дистанционное обучение в Кубанском государственном университете, еще не было. Порталу Юга.ру не удалось получить оперативный комментарий. Однако источник портала Юга.ру сообщил, что КубГУ продолжит работать в штатном режиме.
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Как писали Юга.ру, 14 марта образовательным учреждениям России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Власти Сочи заявили, что не считают нужным закрывать школы и сады. При этом глава региона Вениамин Кондратьев с 15 марта по 1 мая запретил массовые мероприятия численностью от тысячи человек. Кроме того, мэр Краснодара сказал не ходить на работу при первых признаках простуды.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 16 марта в России COVID-19 заразились 63 человека.
К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели более 77 тыс. человек.