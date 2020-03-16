Студентов Краснодара перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Часть краснодарских вузов 16 марта перевела студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса

На официальном сайте Кубанского государственного технологического университета сообщили, что с 17 марта вуз организует контактную работу студентов и педагогов исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В Кубанском государственном медицинском университете порталу Юга.ру уточнили, что вуз работает в соответствии с правилам и рекомендациями Рособрнадзора, а лекции перевели в дистанционный режим. Несколько учащихся КубГМУ рассказали порталу Юга.ру, что с 17 марта их перевели на дистанционное обучение, а пересдачи перенесли на конец марта. Всех старост обязали сообщать в деканат о случаях заболеваний или госпитализации студентов вуза. По возможности всех, кто находится в общежитиях, попросили уехать домой. Остаться могут только те, кто работает в медицинских учреждениях и может предоставить график работы. Кроме того, всем оставшимся в общежитиях ежедневно с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 проводят термометрию.

На официальном сайте Кубанского государственного аграрного университета также появилась информация, что в вузе с 16 по 29 марта вводится режим свободного посещения занятий для обучающихся. На момент публикации новости официальных данных о том, будут ли переводить студентов на дистанционное обучение в Кубанском государственном университете , еще не было. Порталу Юга.ру не удалось получить оперативный комментарий. Однако источник портала Юга.ру сообщил, что КубГУ продолжит работать в штатном режиме.