Власти сообщили о десятках поврежденных домов после атаки БПЛА на Северский район 18 ноября

19 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что специальная комиссия оценила ущерб от атаки беспилотников на Северский район, которая произошла накануне. В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12.

В Афипском — 45 частных и 5 многоквартирных домов. Среди основных повреждений — разбитые окна, кровли и фасады зданий, в нескольких случаях — трещины в стенах. Комиссия продолжит работу.