78 частных домов и 5 многоэтажек повредили при атаке дронов под Краснодаром
Власти сообщили о десятках поврежденных домов после атаки БПЛА на Северский район 18 ноября
19 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что специальная комиссия оценила ущерб от атаки беспилотников на Северский район, которая произошла накануне. В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12.
В Афипском — 45 частных и 5 многоквартирных домов. Среди основных повреждений — разбитые окна, кровли и фасады зданий, в нескольких случаях — трещины в стенах. Комиссия продолжит работу.
Десятки взрывов и ночь без сна:
При атаке пострадали девять человек: одного госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Из-за повреждения газопровода без газа остались 94 многоквартирных дома.
Также 18 ноября обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Энеме: ранены четыре человека. В тот же день местные власти объявили сбор денег для пострадавших — вместо помощи из бюджета. Однако позже глава Тахтамукайского района назвал сбор неуместным. Его уже закрыли.
Как писали Юга.ру, 19 ноября Крымский мост снова атаковали — третий раз за неделю.
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