Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы на Кубани

Краснодарский край

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Число заразившихся коронавирусом в России 21 марта превысило 300 человек, пять случаев зафиксированы в Краснодарском крае

Ко вчерашнему вечеру число заболевших составляло 253 человека, три случая были зафиксированы в Краснодарском крае.

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За последние сутки в России зарегистрировали 53 новых случая заражения в 18 регионах. Общее число случаев увеличилось до 306, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. За весь период выписаны 16 выздоровевших человек.

В Краснодарском крае выявлены два новых случая. Краевой оперативный штаб сообщил, что это 63-летний житель Сочи, который вернулся из Швейцарии, и 22-летний велосипедист из Чувашии, который вернулся со сборов в Румынии и находится в Геленджике (его госпитализировали 18 марта, теперь вирус подтвердился). Оба изолированы в медучреждения, их состояние удовлетворительное.

Уточняется, что сочинец путешествовал вместе с супругой, сейчас она также находится в больнице под наблюдением медиков. Круг их контактов отрабатывается. Также под наблюдением находятся 14 человек, с которыми контактировал спортсмен. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 — на карантине.

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О первом случае заражения коронавирусом на Кубани стало известно 12 марта. Пенсионер, проживающий в поселке под Приморско-Ахтарском, в начале марта вернулся из итальянской Вероны. Сейчас он находится на лечении в инфекционной больнице Краснодара.

Еще два случая подтвердились 19 марта: у жительницы Москвы, которая вернулась с французского курорта Куршавель (сейчас она находится в столице, но так как анализы брали на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется здесь), и у молодого человека, который вернулся в Сочи из Армении. Он проходит лечение в одной из больниц курорта.

Состояние пенсионера и молодого человека медики называют удовлетворительным.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На момент публикации новости известно о 286 тыс. случаях заражения вирусом, выздоровело 89 тыс. человек, умерло — более 11 тысяч.

18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких людей обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. 

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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