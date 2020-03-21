Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы на Кубани

За последние сутки в России зарегистрировали 53 новых случая заражения в 18 регионах. Общее число случаев увеличилось до 306, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией. За весь период выписаны 16 выздоровевших человек.

В Краснодарском крае выявлены два новых случая. Краевой оперативный штаб сообщил, что это 63-летний житель Сочи, который вернулся из Швейцарии, и 22-летний велосипедист из Чувашии, который вернулся со сборов в Румынии и находится в Геленджике (его госпитализировали 18 марта, теперь вирус подтвердился). Оба изолированы в медучреждения, их состояние удовлетворительное.

Уточняется, что сочинец путешествовал вместе с супругой, сейчас она также находится в больнице под наблюдением медиков. Круг их контактов отрабатывается. Также под наблюдением находятся 14 человек, с которыми контактировал спортсмен. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 — на карантине.