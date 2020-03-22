На Кубани почти 2 тыс. человек находятся на карантине из-за коронавируса
Власти Кубани 22 марта рассказали, что на домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 1 тыс. 860 человек
К 22 марта в крае провели 4 тыс. 34 лабораторных исследования на COVID-19, пять из которых показали положительный результат. Всего в России к вечеру 21 марта число заболевших составляло 306 человек.
В пресс-службе администрации края напомнили, что на Кубани на лечении находятся четверо пациентов, одна из заболевших находилась в крае транзитом и сейчас она в Москве. Состояние всех заболевших удовлетворительное, новых случаев пока не выявили. Кроме того, стало известно, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 184 человека, из них 75 на стационарном лечении.
На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1 тыс. 860 человек.
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Напомним, о первом случае заражения коронавирусом на Кубани стало известно 12 марта. Пенсионер, проживающий в поселке под Приморско-Ахтарском, в начале марта вернулся из итальянской Вероны. Еще два случая подтвердились 19 марта: у жительницы Москвы, которая вернулась с французского курорта Куршавель (сейчас она находится в столице, но так как анализы брали на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется здесь), и у молодого человека, который вернулся в Сочи из Армении. Он проходит лечение в одной из больниц курорта.
Накануне диагноз подтвердился еще у двух человек: у 63-летнего жителя Сочи, который вернулся из Швейцарии, и 22-летнего велосипедиста из Чувашии, который вернулся со сборов в Румынии и находился в Геленджике (его госпитализировали 18 марта с подозрением на коронавирус).
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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