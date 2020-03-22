На Кубани почти 2 тыс. человек находятся на карантине из-за коронавируса

Власти Кубани 22 марта рассказали, что на домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 1 тыс. 860 человек

К 22 марта в крае провели 4 тыс. 34 лабораторных исследования на COVID-19, пять из которых показали положительный результат. Всего в России к вечеру 21 марта число заболевших составляло 306 человек.

В пресс-службе администрации края напомнили, что на Кубани на лечении находятся четверо пациентов, одна из заболевших находилась в крае транзитом и сейчас она в Москве. Состояние всех заболевших удовлетворительное, новых случаев пока не выявили. Кроме того, стало известно, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 184 человека, из них 75 на стационарном лечении.

На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1 тыс. 860 человек.