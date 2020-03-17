КубГУ перевел студентов на дистанционное обучение

Краснодарский край

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Студентов Кубанского государственного университета с 18 марта переведут на дистанционное обучение

Ректор вуза Михаил Астапов 16 марта подписал приказ о дистанционном обучении в связи с угрозой распространения коронавируса. Это будет действовать в вузе и всех его филиалах с 18 марта и до особого распоряжения.

Также согласно документу, опубликованному на сайте университета, в вузе отменили и перенесли все мероприятия, которые должны были пройти в период с 16 марта по 1 мая.

Ранее Юга.ру писали о том, какие еще университеты перешли в Краснодаре на дистанционное обучение.

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