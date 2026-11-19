Предыстория. 18 ноября обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Энеме. В тот же день местные власти объявили сбор денег для пострадавших — вместо помощи из бюджета.

18 ноября глава Тахтамукайского района Аскер Савв назвал сбор денег для пострадавших в Энеме неуместным. Его уже закрыли.

Савв заявил, что необходимости в сборе пожертвований не было. По его словам, это частная инициатива — с благими намерениями, но поспешная.