Сбор денег в адыгейском поселке под Краснодаром отменили: глава района назвал его неуместным
Пострадавшие от атаки БПЛА квартиры в Энеме восстановит застройщик
Предыстория. 18 ноября обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Энеме. В тот же день местные власти объявили сбор денег для пострадавших — вместо помощи из бюджета.
18 ноября глава Тахтамукайского района Аскер Савв назвал сбор денег для пострадавших в Энеме неуместным. Его уже закрыли.
Савв заявил, что необходимости в сборе пожертвований не было. По его словам, это частная инициатива — с благими намерениями, но поспешная.
Крымский мост атакован в третий раз за неделю:
Неравнодушные люди успели перечислить 400 тыс. рублей. Все собранные деньги передадут пострадавшим. При этом власти не уточнили, как будут распределять эти средства.
Поврежденные при атаке БПЛА квартиры восстановят бесплатно. Работы начнутся 19 ноября при поддержке одного из застройщиков. Владельцам наиболее пострадавших квартир и поврежденных автомобилей предусмотрены выплаты.
В пятиэтажке уже восстановили тепло-, водо- и электроснабжение. Газоснабжение пока ограничено.
Как писали Юга.ру, 18 ноября БПЛА атаковали Северский район: девять раненых, повреждены дома и предприятия.