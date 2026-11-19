По словам Развожаева, за один раз водитель сможет заправить полный бак автомобиля и дополнительно залить не более 20 литров топлива в канистры. Решение приняли после жалоб горожан на очереди и невозможность заправиться из-за массовой скупки горючего.

«К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры — по 200–300, а то и по 500 литров за раз. Для стабилизации ситуации вводим ограничения», — пояснил глава города.

Еще 13 ноября Развожаев предупреждал, что власти готовы вернуть лимиты, если на АЗС возникнет ажиотаж. При этом губернатор утверждал, что проблем с поставками топлива в Севастополь нет — наблюдаются лишь локальные и кратковременные перебои.



Напомним, что впервые в этом году лимиты на продажу горючего в Севастополе ввели 22 мая, а 4 июня отпуск бензина ограничили во всем Крыму. Летом в городе топливо отпускали по QR-кодам. 19 октября ограничения в Севастополе полностью отменили, тогда как на территории Крыма они продолжают действовать.