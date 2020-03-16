Школам России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно перейти на дистанционное обучение
Во все регионы страны Минпросвещения направило рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Образовательным учреждениям при необходимости рекомендовали переводить детей на дистанционную форму обучения.
Региональным органам управления образованием поручили провести дезинфекцию, а также контролировать графики уборки и проветривания помещений.
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Российской электронной школе содержится более 120 тыс. заданий и видеоуроков. Это поможет детям продолжать обучение, оставаясь дома, сообщили на официальном сайте министерства 14 марта.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий.
К 15 марта в России COVID-19 заразились 63 человека.
Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели — более 77 тыс. человек.