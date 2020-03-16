Школам России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Во все регионы страны Минпросвещения направило рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Образовательным учреждениям при необходимости рекомендовали переводить детей на дистанционную форму обучения.

Региональным органам управления образованием поручили провести дезинфекцию, а также контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в Российской электронной школе содержится более 120 тыс. заданий и видеоуроков. Это поможет детям продолжать обучение, оставаясь дома, сообщили на официальном сайте министерства 14 марта.