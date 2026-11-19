19 ноября ТАСС сообщил, что сроки восстановления Крымского моста можно будет оценить в течение недели. Об этом изданию заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, власти рассмотрят разные варианты — все зависит от того, в какой форме будут восстанавливать мост. Хуснуллин отметил, что отдельные элементы могут запустить через месяц-два. Остальное будет зависеть от погоды: сейчас период штормов, поэтому точные сроки станут понятны после оценки.