«Отдельные элементы можем запустить через месяц-два». Власти рассказали о сроках ремонта Крымского моста
Власти назовут точные сроки ремонта Крымского моста в течение недели
19 ноября ТАСС сообщил, что сроки восстановления Крымского моста можно будет оценить в течение недели. Об этом изданию заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, власти рассмотрят разные варианты — все зависит от того, в какой форме будут восстанавливать мост. Хуснуллин отметил, что отдельные элементы могут запустить через месяц-два. Остальное будет зависеть от погоды: сейчас период штормов, поэтому точные сроки станут понятны после оценки.
Две атаки на Крымский мост:
Напомним, 16, 17 и 19 ноября Крымский мост атаковали беспилотники, из-за чего конструкции получили повреждения. В Следкоме возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По предварительным данным, пострадавших нет.
Специалисты продолжают оценивать ущерб. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено.
Как писали Юга.ру, 18 ноября при атаке дронов под Краснодаром повредили 78 частных домов и 5 многоэтажек.
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