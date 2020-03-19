Ростовский вуз из-за коронавируса провел лекцию по программированию в Minecraft и стримил занятие на Twitch
Преподаватель Донского государственного технического университета 18 марта провел лекцию по функциональному программированию в построенном в Minecraft аналоге вузовской аудитории
На фоне ситуации с коронавирусом многие вузы перешли на дистанционное обучение, в том числе ДГТУ. По инициативе студентов компьютерная игра Minecraft была использована в качестве платформы для онлайн-лекции. Само занятие транслировалось на платформе для стриминга Twitch.
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Лекция проводилась в виртуальной аудитории, которая имитирует реальный учебный класс в ДГТУ. Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол. С помощью табличек можно было делать на доске записи, к примеру, писать программные коды. Лектор — старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Александр Кузин публиковал необходимые записи на табличках, а у каждого из слушателей была виртуальная книга для конспектирования.
Автор идеи проведения лекции в Minecraft — студент 2-го курса Дмитрий Борисов пояснил, что «простым голосовым чатом одногруппников не заинтересуешь». А занятия внутри игры для всех стали чем-то необычным.
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«Мы быстро построили аудиторию, настроили сервер, получили от этого массу удовольствия и чувство единства, которого нам из-за дистанционного обучения, увы, не хватает», — рассказал Борисов.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае.
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