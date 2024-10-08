Власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. До конца октября пройдут общественные обсуждения документа

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

Единый генплан Краснодара хотят принять в конце 2024 года. До конца октября проект обсудят с жителями города

4 октября на сайте ФГИС ТП власти Краснодара разместили проект нового генплана города (единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования).

Однако чиновники не оповестили об этом жителей кубанской столицы. На это обратил внимание депутат гордумы Александр Сафронов. Он порекомендовал ознакомиться с документом, «чтобы потом не удивляться возможным неприятным сюрпризам».

В Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон:

Согласно карте, власти выделили участок в зелёной зоне Юбилейного микрорайона под религиозное использование несмотря на то, что часть жителей выступила против возведения там храма. Кроме того, чиновники решили реконструировать отремонтированную в 2023 году улицу Думенко.

Общественные обсуждения нового генплана пройдут в октябре.

Напомним, предыдущий генплан Краснодара приняли в 2020 году. Документ определил перспективы развития города на ближайшие 20 лет. Однако 10 сентября 2024 года мэрия Краснодара сообщила, что в генплане выявили ряд неточностей, и новый позволит их устранить.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Александра Сафронова «Красный темник»
    © Скриншот фото из телеграм-канала Александра Сафронова «Красный темник»

Как писали Юга.ру, по новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель. Затронуты практически все жилые окраины Краснодара: поселки Пригородный, Лорис и Дружелюбный, хуторы Копанской и Ленина и многие другие.

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Власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. До конца октября пройдут общественные обсуждения документа
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