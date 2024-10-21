В Краснодаре можно лично ознакомиться с новым генпланом. Где посмотреть проект
В Краснодаре с 21 по 25 октября доступны экспозиции проекта нового генплана города
Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад. Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю.
С 21 по 25 октября краснодарцы могут лично ознакомиться с экспозициями нового генплана по 35 адресам. Документ доступен на сайте ФГИС ТП.
Все заинтересованные могут подать свои замечания на сайте администрации. Комиссия по землепользованию и застройке обещает их рассмотреть и дать заключение.
Читайте также:
В документами можно ознакомиться лично по 35 адресам. Это здания по улицам Красной, 122 и Коммунаров, 173, помещения внутригородских округов, дома культуры и библиотеки, другие общественные пространства в пригородных населенных пунктах.
Примечательно, что пять дней экспозиции открыты только в администрациях округов, мэрии и департаменте архитектуры в рабочие часы с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. По другим объектам на ознакомление выделено всего два часа в течение одного дня.
Подать замечания и предложения можно следующим образом:
- направить предложения на электронный адрес (str@krd.ru);
- направить предложения на официальный интернет-портал администрации и городской Думы Краснодара в разделе «Голосования и общественные обсуждения»;
- лично подать обращение в администрацию Краснодара, в администрации внутригородских округов, департамент архитектуры и градостроительства;
- лично подать обращение в своем населённом пункте согласно графику, утвержденному постановлением.
Где можно посмотреть проект нового генплана Краснодара?
- с 21 по 25 октября с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00: улица Красная, 122; улица Коммунаров, 173; улица Калинина, 339; улица Атарбекова, 43; улица Ставропольская, 77; улица Селезнёва, 244;
- 21 октября с 14:00 до 16:00: поселок Белозёрный, библиотека Знаменского; хутор Восточный, остановка; хутор Новый, остановка на пересечении с улицей Центральной;
- 22 октября с 10:00 до 12:00: хутор Копанской, улица Центральная, 16/1 (библиотека №25); поселок отделения № 3 СКЗНИИСиВ, пересечение улиц 3-й Трудовой и Приймак; поселок Берёзовый, 20/5 (библиотека Шевченко);
- 22 октября с 14:00 до 16:00: поселок Краснолит, Крайняя, 7; поселок отделения № 3 ОПХ КНИИСХ, остановка; поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ, улица Главная, 21 (поликлиника №8);
- 23 октября с 10:00 до 12:00: поселок Краснодарский, остановка); поселок Российский, улица Комарова, 50 (магазин); поселок Победитель, остановка на пересечении с улицей Кубанской;
- 23 октября с 14:00 до 16:00: поселок Плодородный, поликлиника №18; поселок Индустриальный, Степная, 12 (территориальный центр №28); поселок Лазурный, улица Октябрьская, 1а (дом культуры);
- 24 октября с 10:00 до 12:00: поселок Дружелюбный; поселок Знаменский, улица Первомайская, 6; поселок Лорис, улица Рязанская, 12 (дом культуры);
- 24 октября с 14:00 до 16:00: хутор Октябрьский, остановка в районе улицы Подсолнечной, 35; поселок Пригородный, территориальный центр № 16/4; поселок Зеленопольский, остановка в районе магазина «Продукты»;
- 25 октября с 10:00 до 12:00: поселок отделения № 4 совхоза «Пашковский», первое здание ЗАО «Плодовод»; станица Старокорсунская, улица Красная, 27/1 (дом культуры); поселок Дорожный, улица Производственная, 16;
- 25 октября с 14:00 до 16:00: хутор Ленина, улица Молодёжная, 37 (библиотека Белинского); поселок Разъезд, здание ж/д станции «Стопятый».
Утром 21 октября депутат Александр Сафронов опубликовал в своем телеграм-канале видео из дома культуры станицы Елизавенской, где прошли публичные слушания по проекту генплана.
«Народ в гневе, новый генплан считают профанацией и не хотят его принятия. Зал почти полный, свист и крики гнева. Да, власти города делают всё, чтоб люди на эту самую власть сильно рассердились», — написал Сафронов.
Как писали Юга.ру, в новом генплане власти собираются изменить вид разрешенного использования для 7 тыс. га земли на сельхозназначение. Затронуты практически все жилые окраины Краснодара.