В Краснодаре можно лично ознакомиться с новым генпланом. Где посмотреть проект

В Краснодаре с 21 по 25 октября доступны экспозиции проекта нового генплана города

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад. Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю.

С 21 по 25 октября краснодарцы могут лично ознакомиться с экспозициями нового генплана по 35 адресам. Документ доступен на сайте ФГИС ТП.

Все заинтересованные могут подать свои замечания на сайте администрации. Комиссия по землепользованию и застройке обещает их рассмотреть и дать заключение.