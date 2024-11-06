Министерство образования России не согласовало властям Краснодара новый генплан: в нем нарушены границы вузов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Министерство образования России рассмотрело новый генплан Краснодара и отказало в согласовании документа

5 ноября краснодарский депутат Александр Сафронов разместил в своем телеграм-канале фотографии документа, подписанного врио директора департамента управления имуществом Минобрнауки Евой-Кариной Ахмеджановой.

В нем говорится об отказе в согласовании проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Авторы письма перечислили ряд нарушений и несоответствий нового генплана Краснодара нормативам.

Почему краснодарцы протестуют против нового генплана:

Так, местные чиновники включили объекты образовательных организаций высшего образования в границы иных функциональных зон. Разработчики не установили границы общественной застройки с учётом размещения на ней КубГТУ, КубГУ, РЭУ имени Плеханова.

Специалисты Министерства образования также выявили, что один и тот же объект в генплане может относиться к различным функциональной и территориальной зонам.

Вопросы вызвал и тот факт, что из границ городского округа хотят исключить земли, которые принадлежат Федеральному научному центру биологической защиты растений (улица ВНИИБЗР, 1, за микрорайоном имени Вавилова, в сторону станицы Елизаветинской) и на которых размещены лабораторные корпуса и инфраструктура.

  • © Коллаж из скриншотов документов от Минобрнауки России
    © Коллаж из скриншотов документов от Минобрнауки России

Как писали Юга.ру, в сети появился эскиз проекта храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Будущий объект включен в новый генплан, хотя краснодарцы собирают подписи против его постройки.

Благоустройство Вузы Наука Образование Строительство Чиновники

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