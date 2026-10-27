Дело экс-главы Крымского района дошло до суда. Ущерб бюджету превысил 69 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Дело бывшего главы Крымского района Сергея Леся направили в суд

27 октября пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю сообщила, что оперативники завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся. Материалы передали в суд.

Экс-чиновнику и бывшему начальнику управления имущественных отношений районной администрации инкриминируют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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По версии следствия, с января 2021 по декабрь 2024-го Лесь и его подчиненная передали в собственность троим знакомым 13 земельных участков без проведения торгов. При этом цена оказалась существенно ниже рыночной. Ущерб, нанесенный бюджету района, превысил 69 млн рублей.

На имущество фигурантов дела и аффилированных с ними лиц наложили арест на общую сумму больше 500 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Леся возбудили 10 октября 2025 года. На следующий день он пытался выехать из Краснодарского края на микроавтобусе, везя с собой валюту на сумму около 105 млн рублей, а также семь запечатанных коробок с айфонами новой модели и около 12 кг золота, замаскированного под железнодорожные костыли. При попытке побега его задержали. 12 октября суд отправил Леся в СИЗО.

Как писали Юга.ру, суд отпустил экс-вице-губернатора Коробку из СИЗО под подписку о невыезде.

Коррупция Крымский район Сергей Лесь Следственный комитет Суд Чиновники

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