Дело экс-главы Крымского района дошло до суда. Ущерб бюджету превысил 69 млн рублей

27 октября пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю сообщила, что оперативники завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся. Материалы передали в суд.

По версии следствия, с января 2021 по декабрь 2024-го Лесь и его подчиненная передали в собственность троим знакомым 13 земельных участков без проведения торгов. При этом цена оказалась существенно ниже рыночной. Ущерб, нанесенный бюджету района, превысил 69 млн рублей.

На имущество фигурантов дела и аффилированных с ними лиц наложили арест на общую сумму больше 500 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Леся возбудили 10 октября 2025 года. На следующий день он пытался выехать из Краснодарского края на микроавтобусе, везя с собой валюту на сумму около 105 млн рублей, а также семь запечатанных коробок с айфонами новой модели и около 12 кг золота, замаскированного под железнодорожные костыли. При попытке побега его задержали. 12 октября суд отправил Леся в СИЗО.