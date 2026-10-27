В Кавказском заповеднике закрывают летние турмаршруты. Но не все

Краснодарский край

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  • Кавказский заповедник © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кавказский заповедник © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Кавказском заповеднике с 27 октября некоторые туристические маршруты закроют полностью, а другие — частично

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 27 октября начнут закрывать часть летних туристических маршрутов.

Маршруты № 30В и 30Г от КПП «Ручей Белый» и «Узуруб» закроют полностью. На тропах № 30А и 30Б от КПП «Лагонаки» можно будет пройти до стоянки «Инструкторская щель», но без ночевки: все стоянки на «Тридцатке» закрыты.

Маршрут № 8А «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» будет открыт только до Бзерпинского карниза, а маршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» — только от кордона Черноречье до кордона Умпырь. Это связано с тем, что перевал Аишха уже закрыт.

Маршруты Красной Поляны № 9 и № 13 работают в прежнем режиме, однако при ухудшении погоды их закроют.

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Круглогодично доступны маршруты № 15 «Красная Поляна — Медовеевка», № 13/1 «К Ачипсинским водопадам до места отдыха Купель» и № 14 «По долине реки Ачипсе». Кроме того, открыты маршруты Тисо-самшитовой рощи.

В пресс-службе отметили, что сейчас на всех туристических стоянках готовят инфраструктуру к зиме. Кроме того, путешественников просят учитывать погодные условия: ночью в горах температура воздуха может опускаться ниже 0 °C.

Как писали Юга.ру, в сентябре под Анапой в заповеднике «Утриш» открыли «Тропу черепахи».

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