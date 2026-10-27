В Кавказском заповеднике закрывают летние турмаршруты. Но не все

В Кавказском заповеднике с 27 октября некоторые туристические маршруты закроют полностью, а другие — частично

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 27 октября начнут закрывать часть летних туристических маршрутов.

Маршруты № 30В и 30Г от КПП «Ручей Белый» и «Узуруб» закроют полностью. На тропах № 30А и 30Б от КПП «Лагонаки» можно будет пройти до стоянки «Инструкторская щель», но без ночевки: все стоянки на «Тридцатке» закрыты.

Маршрут № 8А «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» будет открыт только до Бзерпинского карниза, а маршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» — только от кордона Черноречье до кордона Умпырь. Это связано с тем, что перевал Аишха уже закрыт.

Маршруты Красной Поляны № 9 и № 13 работают в прежнем режиме, однако при ухудшении погоды их закроют.