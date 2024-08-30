В Юбилейном районе Краснодара может появиться новый храм. Жители снова против

На Рождественской набережной Краснодара планируют построить еще один храм. В 2022 году жители Юбилейного уже протестовали против этого проекта

29 августа глава фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александр Сафронов сообщил , что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Его строительство запланировано на самом берегу Кубани, вблизи домов №25 и №31 по Рождественской набережной.

По его словам, документ будут рассматривать 5 сентября на заседании градостроительной комиссии, после чего проект вынесут на публичные слушания. Участок под кадастровым номером 23:43:0:32889 размежевали и готовят под строительство. Сафронов добавил, что новый храм может стать самым большим в Краснодаре.

«В связи с поступившей информацией давайте посоветуемся, разумно ли в ЮМР строить еще один храм на набережной? Я лично не против храмов и церквей, но неужели вся социальная инфраструктура в Краснодаре уже построена и новый ДК в Юбилейном открыл двери? Хочется услышать мнения горожан, в первую очередь жителей Юбилейного», — подытожил депутат.