В Юбилейном районе Краснодара может появиться новый храм. Жители снова против

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник» Александра Сафронова
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник» Александра Сафронова

На Рождественской набережной Краснодара планируют построить еще один храм. В 2022 году жители Юбилейного уже протестовали против этого проекта

29 августа глава фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Его строительство запланировано на самом берегу Кубани, вблизи домов №25 и №31 по Рождественской набережной.

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По его словам, документ будут рассматривать 5 сентября на заседании градостроительной комиссии, после чего проект вынесут на публичные слушания. Участок под кадастровым номером 23:43:0:32889 размежевали и готовят под строительство. Сафронов добавил, что новый храм может стать самым большим в Краснодаре.

«В связи с поступившей информацией давайте посоветуемся, разумно ли в ЮМР строить еще один храм на набережной? Я лично не против храмов и церквей, но неужели вся социальная инфраструктура в Краснодаре уже построена и новый ДК в Юбилейном открыл двери? Хочется услышать мнения горожан, в первую очередь жителей Юбилейного», — подытожил депутат.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник» Александра Сафронова
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник» Александра Сафронова

В Юбилейном микрорайоне Краснодара находятся два православных здания: храм Рождества Христова и часовня святого великомученика Дмитрия Солунского. Зимой 2021-2022 годов власти уже поднимали вопрос строительства нового храма. Местные жители выступили против.

22 декабря 2021 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет. Тогда бывший мэр Краснодара Андрей Алекссенко ответил, что услышал мнения горожан и отправил проект на доработку.

29 августа 2024 года активистка Яна Антонова вновь заявила, что выступает против строительства нового храма в Юбилейном микрорайоне.

«К сожалению, информация о намерении мэра Наумова и митрополита Григория построить храм на Рождественской набережной вопреки желанию жителей Юбилейного оказалась правдой. Жители Юбилейного любят свою набережную и не хотят её застройки храмом. Потому общественники Юбилейного снова будут проводить пикеты против строительства храма и собирать подписи жителей. Иного пути нет. Надо защитить нашу набережную!» — написала в своем телеграм-канале Антонова.

Как писали Юга.ру, власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм. Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии. Суд требования властей отклонил.

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