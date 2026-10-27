Пропавший в аэропорту Краснодара кот Василий нашелся. Его искали больше месяца

В аэропорту Краснодара нашли кота Василия, который сбежал во время подготовки к рейсу в Грузию еще в сентябре

27 октября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что пропавший кот Василий нашелся. Питомца искали больше месяца. Напомним, 23 сентября кот выбрался из переноски и сбежал во время подготовки к рейсу в Батуми (Грузия). Тогда сотрудники аэропорта и его хозяйка Ксения начали искать животное. В пресс-службе отметили, что с питомцем все хорошо. Кот сам позвал на помощь, и его обнаружила сотрудница службы наземного обслуживания Светлана.

Представители аэропорта рассказали, что за месяц находили нескольких «лжеВасилиев» — горожане сообщали о похожих котах на прилегающей к аэропорту территории. Сотрудники аэровокзала ездили на опознание, однако поиски оказывались безуспешными. Сейчас в аэропорту уверены, что найденный кот — именно Василий. Это подтвердила и его хозяйка: все приметы совпали. В ближайшее время питомца доставят к хозяйке в Батуми. «Спасибо всем, кто переживал за Василия, следил за новостями и верил, что эта история закончится хорошо. Кажется, сегодня выдохнули не только хозяйка и сотрудники аэропорта, но и все, кто успел полюбить нашего пушистого беглеца», — добавили в пресс-службе.