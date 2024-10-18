Краснодарский активист просит прокуратуру отменить обсуждения нового генплана из-за нарушений сроков
Краснодарский активист Виталий Черкасов считает, что общественные обсуждения по новому генплану следует отменить
Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад. Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю.
18 октября краснодарский активист Виталий Черкасов сообщил, что обратился к прокурору Александру Лихонину, чтобы тот опротестовал постановление о проведении общественных обсуждений по новому генплану города.
Черкасов считает, что муниципальный акт № 6315 от 8 октября подлежит отмене, поскольку нарушает права граждан. По его словам, чиновники не выдержали необходимый 15-дневный срок для ознакомления горожан с проектом генплана.
Официально проект генплана Краснодара опубликован только 16 октября. А общественные обсуждения назначены уже на 19-25 октября.
Читайте также:
«В случае, если генплан города будет всё-таки утвержден с этими грубейшими нарушениями процедур обсуждения, то он, очевидно, может быть признан недействительным через суд», — заявил Черкасов.
По словам активиста, в апреле 2024 году ему удалось с помощью обращения в прокуратуру города и огласки в СМИ добиться отмены итогов общественных обсуждений о предоставлении РПЦ разрешения на использование земельного участка в парке 30-летия Победы для осуществления религиозных обрядов. Постановление от 01.03.2024 № 1058 отменили, а общественные обсуждения провели повторно.
«Сейчас же на кону вопрос более серьезный. Понятно желание городских властей проскочить процедуры обсуждения. Но при всём сегодняшнем правовом нигилизме вряд ли они решатся заложить такую очевидную и мощную мину под такой значимый документ как генплан столицы Кубани», — подытожил Черкасов.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара поддержал строительство храма в ЮМР. Он пообещал, что в районе появится еще и парк.