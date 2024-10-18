Краснодарский активист просит прокуратуру отменить обсуждения нового генплана из-за нарушений сроков

Краснодарский активист Виталий Черкасов считает, что общественные обсуждения по новому генплану следует отменить

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей. Предыдущий документ утвердили всего 4 года назад. Общественные обсуждения нового генплана Краснодара продлятся всего неделю.

18 октября краснодарский активист Виталий Черкасов сообщил, что обратился к прокурору Александру Лихонину, чтобы тот опротестовал постановление о проведении общественных обсуждений по новому генплану города.

Черкасов считает, что муниципальный акт № 6315 от 8 октября подлежит отмене, поскольку нарушает права граждан. По его словам, чиновники не выдержали необходимый 15-дневный срок для ознакомления горожан с проектом генплана.

Официально проект генплана Краснодара опубликован только 16 октября. А общественные обсуждения назначены уже на 19-25 октября.