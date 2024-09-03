Активистка Яна Антонова провела одиночный пикет у мэрии Краснодара против храма в ЮМР

Предыстория. 29 августа глава фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Его строительство запланировано на самом берегу Кубани, участок уже размежевали.



В тот же день активистка Яна Антонова заявила, что выступает против строительства и будет защищать набережную.

3 сентября Яна Антонова провела одиночный пикет возле здания городской администрации. Активистка вышла с плакатом, на котором написано: «Мэр Наумов, не отдавай Рождественскую набережную под застройку храмом».

По словам Антоновой, в Юбилейном микрорайоне Краснодара живут около 100 тыс. человек. Рождественская набережная — единственная крупная зеленая зона.