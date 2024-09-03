Активистка Яна Антонова провела одиночный пикет у мэрии Краснодара против храма в ЮМР
Краснодарская активистка Яна Антонова провела возле здания городской администрации одиночный пикет
Предыстория. 29 августа глава фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Его строительство запланировано на самом берегу Кубани, участок уже размежевали.
В тот же день активистка Яна Антонова заявила, что выступает против строительства и будет защищать набережную.
3 сентября Яна Антонова провела одиночный пикет возле здания городской администрации. Активистка вышла с плакатом, на котором написано: «Мэр Наумов, не отдавай Рождественскую набережную под застройку храмом».
По словам Антоновой, в Юбилейном микрорайоне Краснодара живут около 100 тыс. человек. Рождественская набережная — единственная крупная зеленая зона.
«Жители Юбилейного привыкли там отдыхать и не хотят застройки набережной. Они настроены очень решительно по этому вопросу. В 2013-2016 годах компания «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга уже предпринимала попытку застроить набережную многоэтажками. Тогда жителям удалось её отстоять. Сегодня набережной грозит застройка со стороны РПЦ. Обращаюсь к митрополиту Екатеринодарскому Василию и прошу его не превращать Юбилейный в Екатеринбург лета 2019 года. Жители Юбилейного будут защищать свою набережную, — заявила Яна Антонова порталу Юга.ру.
Напомним, зимой 2021-2022 годов власти уже поднимали вопрос строительства нового храма. Жители Юбилейного микрорайона выступили против. 22 декабря 2021 года Яна Антонова провела одиночный пикет. Бывший мэр Краснодара Андрей Алекссенко ответил, что услышал мнения горожан и отправил проект на доработку.
Как писали Юга.ру, 2 сентября активист Виталий Черкасов в своем телеграм-канале «Азбука горожанина» сообщил, что написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство второго храма в Юбилейном микрорайоне. Он также призвал жителей жаловаться президенту.