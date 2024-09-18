По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель. Это коснется многих людей

С 2020 года в Краснодаре действует генплан, который определяет перспективы развития города на ближайшие 20 лет. 10 сентября стало известно, что до конца 2024 года власти собираются принять новый генплан. Юга.ру собрали всё, что о нём известно. Мэрия заявила, что в действующем генеральном плане выявили ряд неточностей и новый единый документ позволит их устранить. Общественные обсуждения пройдут в октябре. 18 июля в редакцию Юга.ру поступила копия письма замруководителя департамента по архитектуре и градостроительству Евгения Кривошеева мэру Краснодара Евгению Наумову. К письму прилагается 347-страничный список земельных участков, которые предлагают исключить из границ населенных пунктов. Власти собираются изменить вид разрешенного использования для 7 тыс. га земли на сельхозназначение. Затронуты практически все жилые окраины Краснодара: поселки Пригородный, Лорис и Дружелюбный, хуторы Копанской и Ленина и многие другие. Так, посёлок Пригородный лишится более 70% своей площади — 654,11 из 913 га. Дружелюбный сократится на 641,6 га, в результате чего его площадь составит всего 4,36 га.

7 августа заместитель главы Краснодара Илья Павлов ответил на запрос Юга.ру, что единый документ объединит генеральный план с картами градостроительного зонирования, градостроительными регламентами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. «Всю необходимую информацию возможно получить в одном документе, без сопоставления большого количества информации и карт. Кроме того, обязательной частью единого документа станет соблюдение требований к архитектурно-градостроительному облику города», — рассказали в пресс-службе.

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Муниципальный контракт на выполнение работ заклю​чили с ООО «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градострои​тельства». Компания известна работой с предыдущим генпланом города. Также на счету организации разработка проектов генеральных планов Сочи, Новороссийска, Туапсинского, Ивановского, Новополянского, Кубанского, Черниговского городских поселений, стратегия социально-экономического развития Сургута, схема территориального планирования Краснодарского края. По словам Ильи Павлова, специалисты уже провели научно-исследовательскую работу, по результатам которой определили земельные участки, подлежащие исключению из границ населенных пунктов.

© Скриншот письма от мэрии Краснодара

«Дополнительно сообщаем, что «индивидуальное жилищное строительство» и «ведение личного подсобного хозяйства» не имеют отношения к категории земель, а являются наименованием вида разрешенного использования земельного участка», — добавил Павлов. Проект нового генплана мэрия еще не обнародовала и не разместила в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Прошлый «новый генплан» и «новые правила землепользования и застройки» обошлись краснодарцам в 160 млн рублей. Совсем новый генплан стоит еще 50 млн рублей. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные и предназначенные для нужд сельского хозяйства. К сельскохозяйственным угодьям относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, виноградники.



Возводить жилые дома на сельхозземлях можно, но строение должно быть не больше 500 кв. метров и занимать не больше 0,25% площади земли. К примеру, чтобы построить дом площадью 40 кв. метров, нужно иметь участок в 1,6 га, а дом площадью 100 кв. метров можно построить на участке 4 га.



Кроме того, земельный участок должен использоваться по назначению, то есть для сельскохозяйственной или фермерской деятельности. 3 июля блогер Игорь Щербацкий опубликовал видео из поселка Пригородного. Там порядка 200 семей (более 1000 человек) активно обсуждают переназначение их земельных участков из ИЖС в сельскохозяйственное. У большинства людей на этой земле находится их единственное жилье, в том числе купленное или построенное в ипотеку. Жители переживают, что после принятия документа власти потребуют снести дома.

© Скриншот видео из YouTube-канала «Белоглинские вести»

© Скриншот видео из YouTube-канала «Белоглинские вести»

© Скриншот видео из YouTube-канала «Белоглинские вести»

«Такое ощущение, что администрация это решила сделать скрытно. Мы узнали о новом генплане случайно. Увидели информацию в социальных сетях. И начали задавать вопросы. До сих пор мы не получили на них ответы. Они хотят перевести земли без права ведения на них личного хозяйства. Даже нельзя будет создать СНТ. А мы ведь покупали земли под ИЖС. Ситуация из рядам вон выходящая. Такое ощущение, что просто хотят снизить кадастровую стоимость земель и заставить людей продать участки за бесценок», — говорит мужчина на видео. Если его предположения верны, то в ходе манипуляций с изменением целевого назначения земельных участков собственники потеряют огромные деньги. 5 сентября депутат гордумы Александр Сафронов побывал на заседании комиссии по землепользованию и застройке, где обсуждали проект нового генплана. По его словам, власти собираются принять генплан уже в ноябре на заседании Гордумы. Сафронов считает, что документ не доработан и принимать его в спешке нельзя.

© Скриншот действующего генплана Краснодара

© Скриншот проекта нового генплана Краснодара

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«Например, представители транспортной сферы сказали, что дорожная инфраструктура в новом генплане прописана плохо. В ходе обсуждения на примере была показана дорога, которая идет «в никуда». И спорных моментов много, много вопросов у членов комиссии», — рассказал депутат. Сафронов добавил, что у него ощущение, будто манипуляции с землей готовят в угоду конкретным фирмам и лицам. Ему непонятно, зачем властям понадобилось переводить земли в сельхозназначение. По его словам, в прошлом генплане на месте Западного обхода указана сельхозземля. Но это не помешало застроить район многоэтажками.

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