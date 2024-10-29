Администрация Краснодара согласовала митинг против нового генплана

Власти Краснодара согласовали место и время для проведения митинга против нового геплана

По словам организаторов, чиновники подготовили документ, который до конца не проработан, не соответствует интересам жителей и идет во вред городу. Они добавили, что власти не организовали должным образом общественные обсуждения, игнорируют мнение людей и пытаются принять сложный документ в рекордно быстрые сроки.

Как рассказал Юга.ру депутат городской Думы Александр Сафронов, в заявке митинга указано 300 участников. Основная цель акции протеста — донести до властей позицию жителей Краснодара.

«По всему городу люди обращаются к президенту, председателю Следственного комитета. При этом реакции чиновников никакой. Может быть мэр встретился с жителями Юбилейного? На пресс-конференции он сказал, что с людьми общаться не боится. Прошли слушания, градоначальник с людьми из ЮМР так и не поговорил. Только на ЮМР граждане записали три обращения к президенту», — рассказал Сафронов.

Еще одна задача митинга — дать жителям возможность высказать своё отношение как к проекту генплана, так и к процедуре его принятия.

«Помните голосование за зеленые зоны, которое мало что решает? Чуть ли не на каждом столбе были призывы голосовать. А про генплан все стыдливо молчали. Даже типовую форму замечаний выложили только после того, как я предъявил претензию на совещании депутатов», — добавил Сафронов.

Митинг запланирован на 11:00. Местом проведения должен стать сквер «Кленовый» в 1-ом отделении учхоза «Кубань». Учебное хозяйство находится сразу после микрорайона Вавилова. Из общественного транспорта туда идет автобус №10. Подробнее можно посмотреть на карте.

Администрация Краснодара уже согласовывала митинг против строительства храма в ЮМР. Горожанам предложили митинговать на окраине города — в сквере «Кленовый».