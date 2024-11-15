Росимущество не согласовало властям Краснодара новый генплан

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ещё одно ведомство не согласовало новый генплан Краснодара

14 ноября депутат Александр Сафронов опубликовал письмо, подписанное прокуратурой Краснодарского края. В нем говорится, что Росимущество возражает против проекта нового генплана Краснодара в текущем варианте. Камнем преткновения стали ценные сельхозземли.

Прокуратура установила, что городская Дума собирается развивать территории северо-восточной части Краснодара. Речь идёт о площади размером больше 1500 га в районе поселка Знаменского. При этом земельные участки расположены в зоне размещения садоводств.

По словам прокуратуры, администрация не заключила договоры и не получила документы по планировке, как и разрешения на строительства.

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«МТУ Росимущества 23.10.2024 в адрес главы администрации Краснодара направлены возражения в части утверждения проекта документа территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающего внесение изменений в территориальные зоны федеральных земель сельскохозяйственного значения», — говорится в письме.

При этом у местной администрации нет правовых оснований для передачи участков из федеральной собственности в муниципальную. Их использование возможно только в соответствии с градостроительным регламентом.

«Не важно, чья земля. Вопрос в том, что чиновники могут определять функциональные зоны. Они это и делают. Росимущество с ними не согласно. По факту ценные земли сельхозназначения отдают под застройку. А всякий хлам переводят в сельхозку. При этом мне говорят, что это борьба за исполнение поручений президента», — рассказал Юга.ру Александр Сафронов.

Как писали Юга.ру, Минобрнауки России, рассмотрев генплан Краснодара, обнаружило там множество нарушений и отказало в его согласовании. 

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Росимущество не согласовало властям Краснодара новый генплан
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