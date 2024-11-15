Росимущество не согласовало властям Краснодара новый генплан

14 ноября депутат Александр Сафронов опубликовал письмо, подписанное прокуратурой Краснодарского края. В нем говорится, что Росимущество возражает против проекта нового генплана Краснодара в текущем варианте. Камнем преткновения стали ценные сельхозземли.

Прокуратура установила, что городская Дума собирается развивать территории северо-восточной части Краснодара. Речь идёт о площади размером больше 1500 га в районе поселка Знаменского. При этом земельные участки расположены в зоне размещения садоводств.

По словам прокуратуры, администрация не заключила договоры и не получила документы по планировке, как и разрешения на строительства.