Росимущество не согласовало властям Краснодара новый генплан
Ещё одно ведомство не согласовало новый генплан Краснодара
14 ноября депутат Александр Сафронов опубликовал письмо, подписанное прокуратурой Краснодарского края. В нем говорится, что Росимущество возражает против проекта нового генплана Краснодара в текущем варианте. Камнем преткновения стали ценные сельхозземли.
Прокуратура установила, что городская Дума собирается развивать территории северо-восточной части Краснодара. Речь идёт о площади размером больше 1500 га в районе поселка Знаменского. При этом земельные участки расположены в зоне размещения садоводств.
По словам прокуратуры, администрация не заключила договоры и не получила документы по планировке, как и разрешения на строительства.
«МТУ Росимущества 23.10.2024 в адрес главы администрации Краснодара направлены возражения в части утверждения проекта документа территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающего внесение изменений в территориальные зоны федеральных земель сельскохозяйственного значения», — говорится в письме.
При этом у местной администрации нет правовых оснований для передачи участков из федеральной собственности в муниципальную. Их использование возможно только в соответствии с градостроительным регламентом.
«Не важно, чья земля. Вопрос в том, что чиновники могут определять функциональные зоны. Они это и делают. Росимущество с ними не согласно. По факту ценные земли сельхозназначения отдают под застройку. А всякий хлам переводят в сельхозку. При этом мне говорят, что это борьба за исполнение поручений президента», — рассказал Юга.ру Александр Сафронов.
Как писали Юга.ру, Минобрнауки России, рассмотрев генплан Краснодара, обнаружило там множество нарушений и отказало в его согласовании.