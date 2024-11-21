В Краснодаре утвердили «Этический кодекс» горожанина
Общественная палата Краснодара разработала систему правил и моральных принципов жителей краевого центра
21 ноября на форуме общественных объединений «Гражданская солидарность» утвердили «Этический кодекс» жителя Краснодара. Документ включает 11 правил, которые рекомендовано соблюдать горожанам.
Итак, что стоит делать настоящему краснодарцу:
- соблюдать Конституцию РФ, уставы Краснодарского края и его столицы;
- изучать историю города, сохранять обычаи своего народа и уважать уклад других;
- гордиться подвигами краснодарцев, относиться с почтением к ветеранам и участникам боевых действий;
- уважать людей и быть доброжелательным к окружающим;
- почитать старших, защищать младших, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья;
- беречь любовь, доверие и супружескую верность;
- найти дело по душе, трудиться и развиваться;
- заниматься физкультурой и спортом;
- любить свой город и участвовать в его жизни.
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»:
Кроме того, разработчики создали образ краснодарской семьи. В ней дедушка дружит с людьми разных национальностей и вероисповеданий, а бабушка активно участвует в жизни города. Отец в такой семье — трудолюбивый патриот, а мать воспитывает детей и ведет здоровый образ жизни. Старшие брат и сестра уважают старших, берегут природу, занимаются спортом и волонтерством. А младшая дочь мечтает быть как мама.
«Это не перечень всего, что нужно делать. А заявление о том, что краснодарец не будет делать никогда, потому что он не придает свои принципы, не руководствуется конъюнктурными соображениями и не винит в своих бедах других людей и внешние обстоятельства. В основе такого поведения лежат простые нравственные аксиомы», — объяснили разработчики документа.
Ранее Юга.ру узнали мнения краснодарцев об «Этическом кодексе», когда он был еще на этапе обсуждения и разработки.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край опустился на 7 позиций в рейтинге благосостояния семей.