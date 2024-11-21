В Краснодаре утвердили «Этический кодекс» горожанина

Кроме того, разработчики создали образ краснодарской семьи . В ней дедушка дружит с людьми разных национальностей и вероисповеданий, а бабушка активно участвует в жизни города. Отец в такой семье — трудолюбивый патриот, а мать воспитывает детей и ведет здоровый образ жизни. Старшие брат и сестра уважают старших, берегут природу, занимаются спортом и волонтерством. А младшая дочь мечтает быть как мама.

«Это не перечень всего, что нужно делать. А заявление о том, что краснодарец не будет делать никогда, потому что он не придает свои принципы, не руководствуется конъюнктурными соображениями и не винит в своих бедах других людей и внешние обстоятельства. В основе такого поведения лежат простые нравственные аксиомы», — объяснили разработчики документа.

Ранее Юга.ру узнали мнения краснодарцев об «Этическом кодексе», когда он был еще на этапе обсуждения и разработки.