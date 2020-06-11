Защитники так называемого «краснодарского каннибала» Бакшеева сообщили о причинах его смерти

Краснодарский край, Ростовская область

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Адвокат Юлия Федотова 10 июня сообщила о причинах смерти осужденного за убийство и надругательство над телом умершей Дмитрия Бакшеева

О смерти Бакшеева рассказали 17 февраля его адвокаты, Алексей Аванесян и Юлия Федотова. Тогда подробности были неизвестны, а УФСИН отказывалось давать комментарии.

На следующий день в пресс-службе УФСИН России по Ростовской области порталу Юга.ру сообщили, что Бакшеев умер 16 февраля в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. Предварительной причиной смерти в ведомстве назвали ряд тяжелых хронических заболеваний.

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Однако правозащитники заявили, что мужчина мог умереть, не получив инсулин.

10 июня адвокат Юлия Федотова опубликовала фотографии медицинского свидетельства о смерти Дмитрия Бакшеева, в котором сообщается, что мужчина умер от сахарного диабета первого типа.

«Это возможно только при условии, что он не получал инсулин, колоть который нужно три раза в день. Пара дней без него обеспечивает летальный исход. В МОТБ он находился с 1 по 16 февраля. 13 оказался в палате интенсивной терапии, значит, по непонятным причинам, получать его перестал незадолго до смерти», — написала Федотова.

Адвокат предположила, что Бакшеев был связан и помещен в психиатрическое отделение.

Федотова также опубликовала постановление, подписанное следователем следственного отдела по Октябрьскому району Ростова-на-Дону об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Бакшеева.

«Они даже не дождались результатов гистологии, причину смерти обозначили "предположительно", сделав вывод из показаний сокамерников и ФСИН», — подчеркнула адвокат.

Адвокат Алексей Аванесян рассказал порталу Юга.ру, что медицинскую справку о смерти Бакшеева, которая была подписана 5 числа, правозащитники получили только сегодня, 10 июня.

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Он обратил внимание, что Федотова неоднократно уведомляла ФСИН о том, что осужденному необходимо колоть инсулин трижды в сутки. А следственный комитет отказал в возбуждении дела 20 марта, в то время, когда причина смерти Бакшеева не была установлена.

По словам Аванесяна, следователи провели проверку формально. Правозащитники намерены обжаловать отказ. Адвокат добавил, что 11 июня Юлия Федотова также будет подавать жалобу в ЕСПЧ по многочисленным нарушениям.

Напомним, в сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли телефон Дмитрия Бакшеева с фотографиями человеческого тела, а в районе авиаучилища обнаружили ведро с частями тела. По версии следствия, Бакшеев и его супруга Наталья выпивали с новой знакомой в заброшенном доме. В какой-то момент Наталья приревновала мужа и потребовала убить женщину. Позже в их квартире нашли замороженные останки убитой.

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В мае прошлого года адвокат Алексей Аванесян взял под защиту Бакшеева. Юрист заявил, что не нашел доказательств вины подзащитного, кроме его признания, которое он дал под пытками. В июне суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

В конце февраля суд также приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за подстрекательство к убийству.

Алексей Аванесян Медицина Правозащитники смерть ФСИН Юриспруденция

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