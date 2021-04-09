СК возбудил уголовное дело по факту смерти «краснодарского каннибала» Бакшеева
Адвокат Юлия Федотова 8 апреля сообщила, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за смерти «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева в больнице
Напомним, в 2017 года рабочие нашли телефон Дмитрия Бакшеева с фотографиями человеческого тела, а в районе авиаучилища обнаружили ведро с останками женщины. По версии следствия, Бакшеев и его супруга Наталья выпивали с новой знакомой в заброшенном доме. В какой-то момент Наталья приревновала мужа и потребовала убить женщину. Позже в их квартире нашли замороженные останки убитой.
История вызвала большой общественный резонанс, а супругов прозвали «краснодарскими каннибалами». Больше новостей по теме можно прочитать здесь.
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В мае 2019 года адвокат Алексей Аванесян и его коллега Юлия Федотова взяли под защиту Бакшеева. По мнению правозащитников, мужчина дал признательные показания под пытками. Тем не менее, суд признал Бакшеева виновным и приговорил к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Его супругу приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
17 февраля 2020 года адвокаты сообщили о смерти Дмитрия Бакшеева. Мужчина умер 16 февраля в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. УФСИН Ростовской области назвало предварительной причиной смерти ряд тяжелых хронических заболеваний.
По версии правозащитников, мужчина мог умереть, не получив инсулин. В июне Юлия Федотова опубликовала фотографии медицинского свидетельства о смерти, доказывающие, что Бакшеев умер от сахарного диабета первого типа. Следователи отказывались возбуждать по факту смерти Бакшеева уголовное дело. Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по многочисленным нарушениям.
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8 апреля 2021 года Юлия Федотова сообщила на своей странице в фейсбуке, что следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону возбудил по факту смерти Дмитрия Бакшеева уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Дело возбудили в отношении медицинских сотрудников туберкулезной больницы, где находился Бакшеев.
Адвокат отметила, что следователи возбудили дело 26 марта, однако ее никто не уведомил об этом. Федотова рассказала журналисту Юга.ру, что правозащитники получили информацию от блогера Николая Небавского, который направлял запрос в СК. После чего другой адвокат, который находится в Ростове, звонил в следственный отдел и ему также подтвердили информацию о возбуждении дела.
Федотова рассказала Юга.ру, что правозащитники еще ждут ответа от ЕСПЧ по поводу поданной жалобы. Также адвокаты будут добиваться, чтобы Наталью Бакшееву признали потерпевшей.
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