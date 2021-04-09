СК возбудил уголовное дело по факту смерти «краснодарского каннибала» Бакшеева

Адвокат Юлия Федотова 8 апреля сообщила, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за смерти «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева в больнице

Напомним, в 2017 года рабочие нашли телефон Дмитрия Бакшеева с фотографиями человеческого тела, а в районе авиаучилища обнаружили ведро с останками женщины. По версии следствия, Бакшеев и его супруга Наталья выпивали с новой знакомой в заброшенном доме. В какой-то момент Наталья приревновала мужа и потребовала убить женщину. Позже в их квартире нашли замороженные останки убитой. История вызвала большой общественный резонанс, а супругов прозвали «краснодарскими каннибалами». Больше новостей по теме можно прочитать здесь.

В мае 2019 года адвокат Алексей Аванесян и его коллега Юлия Федотова взяли под защиту Бакшеева. По мнению правозащитников, мужчина дал признательные показания под пытками. Тем не менее, суд признал Бакшеева виновным и приговорил к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Его супругу приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

17 февраля 2020 года адвокаты сообщили о смерти Дмитрия Бакшеева. Мужчина умер 16 февраля в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. УФСИН Ростовской области назвало предварительной причиной смерти ряд тяжелых хронических заболеваний. По версии правозащитников, мужчина мог умереть, не получив инсулин. В июне Юлия Федотова опубликовала фотографии медицинского свидетельства о смерти, доказывающие, что Бакшеев умер от сахарного диабета первого типа. Следователи отказывались возбуждать по факту смерти Бакшеева уголовное дело. Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по многочисленным нарушениям.