«Незаконный, необоснованный, несправедливый». Защита «краснодарского каннибала» Бакшеева обжаловала приговор

В Краснодаре осужденный за убийство женщины Дмитрий Бакшеев 9 июля обжаловал приговор Прикубанского районного суда

В Краснодаре 28 июня Прикубанский районный суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Уже тогда адвокаты осужденного заявили, что будут подавать апелляцию. Текст апелляционной жалобы длиной в 27 страниц составила адвокат Бакшеева Юлия Федотова. В нем юрист перечислила ряд оснований, по которым вынесенный приговор можно считать незаконным, необоснованным, несправедливым и подлежащим отмене.

Во-первых, приговор основан на доказательствах, которые являются недопустимыми: показания некоторых свидетелей незаконны, в заключениях экспертиз есть нарушения — их начали делать до того, как Бакшеев и его адвокат ознакомились с соответствующим постановлением, что нарушает Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Кроме того, защитники нашли нарушения в протоколах осмотра места происшествия и протоколе опознания погибшей.

Во-вторых, по мнению адвоката, при вынесении приговора суд допустил нарушения уголовно-процессуального закона: игнорировал неоднократно заявленные ходатайства защиты об исследовании вещественных доказательств и мнение адвоката, оглашал приговор на закрытом заседании, не допустил адвоката Алексея Аванесяна, у которого было заключено соглашение на защиту. Кроме того, по мнению юристов, во время предварительного расследования и судебного процесса вплоть до 19 июня 2019 года Бакшеев фактически был лишен права на защиту. Также суд не рассматривал иных версий произошедшего, кроме причастности Бакшеева.

В-третьих, по мнению юристов, выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Например, в приговоре есть недостоверные сведения из показаний Бакшеева, а выводы из приговора Натальи Бакшеевой противоречат выводам из приговора ее мужа. Также многие обстоятельства исследовались не полно или с нарушениями закона. Кроме того, защитники настаивают на возвращении уголовного дела в прокуратуру и признании незаконным постановления, вынесенного судом при разрешении ходатайств.

В конце жалобы Федотова попросила отменить приговор, вынесенный Бакшееву. Вместо этого юрист предложила оправдать ее подзащитного, передать уголовное дело для нового разбирательства с иным составом суда либо возвратить его прокурору.