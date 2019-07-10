«Незаконный, необоснованный, несправедливый». Защита «краснодарского каннибала» Бакшеева обжаловала приговор
В Краснодаре осужденный за убийство женщины Дмитрий Бакшеев 9 июля обжаловал приговор Прикубанского районного суда
В Краснодаре 28 июня Прикубанский районный суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Уже тогда адвокаты осужденного заявили, что будут подавать апелляцию.
Текст апелляционной жалобы длиной в 27 страниц составила адвокат Бакшеева Юлия Федотова. В нем юрист перечислила ряд оснований, по которым вынесенный приговор можно считать незаконным, необоснованным, несправедливым и подлежащим отмене.
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Во-первых, приговор основан на доказательствах, которые являются недопустимыми: показания некоторых свидетелей незаконны, в заключениях экспертиз есть нарушения — их начали делать до того, как Бакшеев и его адвокат ознакомились с соответствующим постановлением, что нарушает Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Кроме того, защитники нашли нарушения в протоколах осмотра места происшествия и протоколе опознания погибшей.
Во-вторых, по мнению адвоката, при вынесении приговора суд допустил нарушения уголовно-процессуального закона: игнорировал неоднократно заявленные ходатайства защиты об исследовании вещественных доказательств и мнение адвоката, оглашал приговор на закрытом заседании, не допустил адвоката Алексея Аванесяна, у которого было заключено соглашение на защиту. Кроме того, по мнению юристов, во время предварительного расследования и судебного процесса вплоть до 19 июня 2019 года Бакшеев фактически был лишен права на защиту. Также суд не рассматривал иных версий произошедшего, кроме причастности Бакшеева.
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В-третьих, по мнению юристов, выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Например, в приговоре есть недостоверные сведения из показаний Бакшеева, а выводы из приговора Натальи Бакшеевой противоречат выводам из приговора ее мужа. Также многие обстоятельства исследовались не полно или с нарушениями закона.
Кроме того, защитники настаивают на возвращении уголовного дела в прокуратуру и признании незаконным постановления, вынесенного судом при разрешении ходатайств.
В конце жалобы Федотова попросила отменить приговор, вынесенный Бакшееву. Вместо этого юрист предложила оправдать ее подзащитного, передать уголовное дело для нового разбирательства с иным составом суда либо возвратить его прокурору.
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Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, в сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. Его задержали после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а на территории училища обнаружили ведро с фрагментами тела женщины. В квартире Бакшеевых нашли замороженные останки убитой.
В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна в подстрекательстве к убийству и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.
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