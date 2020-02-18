УФСИН Ростовской области назвало предварительную причину смерти «краснодарского каннибала» Бакшеева
Стала известна предварительная причина смерти осужденного за убийство и надругательство над телами умерших Дмитрия Бакшеева
Бакшеев умер 16 февраля в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. Предварительной причиной смерти стал ряд тяжелых хронических заболеваний. Сейчас проводятся экспертизы для установления точных причин, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УФСИН России по Ростовской области.
Напомним, о смерти осужденного за убийство и надругательство над телами умерших жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева накануне заявили его адвокаты. Тогда подробности были неизвестны, а УФСИН отказывалось давать комментарии.
Адвокат Бакшеева Алексей Аванесян уточнил порталу Юга.ру, что подробности могут появиться позже. Редакция будет следить за обновлениями.
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Как писали Юга.ру, в августе 2018 года дорожные рабочие нашли телефон Бакшеева с фотографиями человеческого тела, а в районе авиаучилища обнаружили ведро с частями тела. По версии следствия, супруги выпивали с новой знакомой в заброшенном доме. В какой-то момент Наталья Бакшеева приревновала мужа и потребовала убить женщину. Позже в их квартире нашли замороженные останки убитой.
В феврале 2019-го суд приговорил жену Бакшеева к десяти годам колонии за подстрекательство к убийству. В июне 2019 года суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.
Кроме того, еще в августе 2018 года, когда Бакшеев находился под следствием, у него выявили опасное инфекционное заболевание.
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Адвокат Алексей Аванесян взял Бакшеева под защиту в мае 2019 года. Защитник заявил, что изучив обвинительное заключение, не нашел ни одного доказательства вины подзащитного, кроме его признательных показаний, которые он якобы дал под пытками.
Защитники просили оправдать Бакшеева и возобновить уголовное дело, однако 19 декабря суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений. Адвокат Юлия Федотова, которая также занимается делом Бакшеева, после этого сообщила, что защита планирует обжаловать приговор во всех возможных инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.
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