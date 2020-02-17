«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в тюремной больнице

В ГУФСИН по Ростовской области информацию о смерти Бакшеева не прокомментировали, сославшись на конфиденциальность персональных данных заключенных, которые могут предоставить только родственникам или законным представителям.

Сейчас они направляются в Ростов для выяснения обстоятельств. Подробности пока неизвестны.

В июне 2019 года суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

Его задержали в августе 2018 года после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а в районе авиаучилища, где по версии следствия Бакшеев выпивал со своей женой и новой знакомой в заброшенном доме, обнаружили ведро с частями тела этой женщины. В квартире супругов нашли замороженные останки убитой. Ранее, в феврале 2019-го, суд приговорил жену Бакшеева к десяти годам колонии за подстрекательство к убийству.

В августе 2018 года, когда он еще находился под следствием, сообщалось, что у мужчины выявили опасное инфекционное заболевание.

Алексей Аванесян взял Бакшеева под защиту в мае 2019 года. Защитник заявил, что изучив обвинительное заключение, не нашел ни одного доказательства вины подзащитного, кроме его признательных показаний, которые он якобы дал под пытками.

Защитники просили оправдать Бакшеева и возобновить уголовное дело, однако 19 декабря суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений. Юлия Федотова, которая также занимается делом Бакшеева, после этого сообщила, что защита планирует обжаловать приговор во всех возможных инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.