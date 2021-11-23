Против врача больницы ФСИН возбудили дело из-за смерти «краснодарского каннибала»

22 ноября адвокат Алексей Аванесян сообщил о возбуждении уголовного дела против сотрудника ростовской тюремной больницы по делу о смерти Дмитрия Бакшеева

Напомним, в 2017 году в Краснодаре рабочие нашли телефон, в котором хранились селфи человека с отрубленной рукой и скальпом. После этого на территории Краснодарского авиационного училища обнаружили ведро с человеческими останками. Следователи возбудили уголовное дело и задержали двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы. В их квартире нашли замороженные останки женщины. По версии следствия, Наталья Бакшеева убила их общую знакомую, с которой они выпивали, из-за ревности.

История вызвала большой общественный резонанс, а супругов прозвали «краснодарскими каннибалами». Больше новостей по теме можно прочитать здесь.

В июне 2019 года суд приговорил Бакшеева к 12 годам колонии строго режима. Его супруга получила 10 лет колонии общего режима. В феврале 2020 года адвокаты Бакшеевых Алексей Аванесян и его коллега Юлия Федотова сообщили о смерти «краснодарского каннибала». Он умер 16 февраля в туберкулезной больнице №19 в Ростове-на-Дону. По версии УФСИН Ростовской области, смерть могла наступить из-за тяжелых хронических заболеваний. По словам адвокатов, — из-за того, что осужденный мог не получить инсулин.

В июне 2020 года Юлия Федотова опубликовала фотографии медицинского свидетельства о смерти, доказывающие, что Бакшеев умер от сахарного диабета первого типа. Следователи отказывались возбуждать по факту смерти Бакшеева уголовное дело. Правозащитница подала жалобу в ЕСПЧ. 8 апреля 2021 года стало известно, что из-за смерти Бакшеева возбудили уголовное дело в отношении медицинских сотрудников туберкулезной больницы.

22 ноября 2021 года Алексей Аванесян опубликовал в своем аккаунте в инстаграм постановление о предъявлении обвинения сотруднице больницы по делу о смерти его подзащитного. Согласно документу, она допустила недостатки при оказании медицинской помощи осужденному, из-за чего тот умер. «Судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники МОТБ № 19 проявили халатность, повлекшую смерть Димы. Будем контролировать, чтобы и их тоже привлекли к ответственности», — написал Аванесян.