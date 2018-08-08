СК: фрагменты тела в солевом растворе и замороженное мясо на кухне Бакшеевых принадлежат убитой женщине
Следственный комитет 8 августа представил новые подробности уголовного дела супругов Бакшеевых, обвиняемых в убийстве женщины в Краснодаре
Читайте также:
Стало известно происхождение фрагментов человеческого тела в солевом растворе, обнаруженных в общежитии авиаучилища, где жили Бакшеевы, и найденных на кухне фрагментов еды и замороженных мясных частей неизвестного происхождения.
«Согласно заключению проведенной генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев с супругой выпивали на заброшенной территории возле улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот день. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина убил новую знакомую. Позже он расчленил тело погибшей, часть фрагментов тела спрятал на месте убийства, а другую часть забрал. Мужчина сфотографировался с фрагментами тела на свой телефон.
11 сентября дорожные рабочие нашли телефон с фотографией скальпа женщины, а также селфи, на котором мужчина снял себя с отрубленной рукой, и сообщили об этом в полицию. Позже на территории авиаучилища в пакете и ведре обнаружили останки женщины. Супругов Бакшеевых задержали и арестовали по подозрению в преступлении. Мужчина признался в двух убийствах.
Расследование уголовного дела продолжается.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.