СК: фрагменты тела в солевом растворе и замороженное мясо на кухне Бакшеевых принадлежат убитой женщине

Следственный комитет 8 августа представил новые подробности уголовного дела супругов Бакшеевых, обвиняемых в убийстве женщины в Краснодаре

Стало известно происхождение фрагментов человеческого тела в солевом растворе, обнаруженных в общежитии авиаучилища, где жили Бакшеевы, и найденных на кухне фрагментов еды и замороженных мясных частей неизвестного происхождения.

«Согласно заключению проведенной генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев с супругой выпивали на заброшенной территории возле улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот день. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина убил новую знакомую. Позже он расчленил тело погибшей, часть фрагментов тела спрятал на месте убийства, а другую часть забрал. Мужчина сфотографировался с фрагментами тела на свой телефон.