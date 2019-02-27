Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала» Наталье Бакшеевой

В Краснодаре 27 февраля суд вынес приговор Наталье Бакшеевой, которую обвинили в подстрекательстве к убийству

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что Бакшеевой назначили наказание в виде десяти лет колонии общего режима.

В пресс-службе краевого СУ СК РФ добавили, что женщине назначили ограничение свободы на полтора года.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года супруги Наталья и Дмитрий Бакшеевы выпивали с новой знакомой в заброшенном доме в районе авиаучилища. Женщины поссорились, и Бакшеева потребовала, чтобы муж убил ее оппонентку. Он ножом ударил женщину в грудь и расчленил ее тело. Позже он сделал селфи с фрагментами тела.

Спустя несколько дней дорожные рабочие нашли телефон со снимками, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. Супругов задержали. В их квартире нашли замороженные останки убитой.