Адвокаты считают, что «краснодарский каннибал» Бакшеев мог умереть, не получив инсулин

Защитники осужденного за убийство и надругательство над телом Дмитрия Бакшеева требуют при вскрытии проверить, не был ли он лишен жизненно необходимого инсулина

Бакшеев умер 16 февраля в Межобластной туберкулезной больнице № 19 в ГУФСИН по Ростовской области. В ведомстве позже заявили, что причиной смерти стал «ряд тяжелых хронических заболеваний». Адвокаты Бакшеева Алексей Аванесян и Юлия Федотова заявили, что считают такую формулировку некорректной, поскольку вскрытие еще не проводилось . Кроме того, Аванесян подчеркнул, что само наличие заболевания не может быть причиной смерти — его обострение, из-за которого может наступить смерть, может произойти из-за неправильного лечения.

По словам защитников, Бакшеев страдал туберкулезом и сахарным диабетом. При этом первое заболевание, по их словам было залечено, иначе от мужчины заразились бы все окружающие, в том числе сотрудники СИЗО. Федотова в последний раз виделась с Бакшеевым 13 января, до начала его этапирования, и, по ее словам, с ним все было в порядке. Поэтому адвокаты считают, что смерть могла наступить, если Бакшееву не давали инсулин (осужденному требовалось три укола в день, а сутки без инсулина могут привести к смертельным последствиям). Кроме того, по информации защитников, последние два дня перед смертью Бакшеев находился в коме, которая, как они полагают, могла быть диабетической. 18 января Аванесян и Федотова подали в СКР и прокуратуру заявление о преступлении — они усматривают в произошедшем признаки либо причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) убийства (ст. 105 УК РФ; Бакшеев, по их словам, получал угрозы) «Исходя из всей информации, что есть у нас, ему не оказывали помощь, поэтому заявили о таком преступлении. В полномочиях следственного комитета проверить это», — сказал Аванесян порталу Юга.ру.

Сейчас тело Бакшеева находится в морге, дата проведения вскрытия неизвестна.