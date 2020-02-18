Адвокаты считают, что «краснодарский каннибал» Бакшеев мог умереть, не получив инсулин
Защитники осужденного за убийство и надругательство над телом Дмитрия Бакшеева требуют при вскрытии проверить, не был ли он лишен жизненно необходимого инсулина
Бакшеев умер 16 февраля в Межобластной туберкулезной больнице № 19 в ГУФСИН по Ростовской области. В ведомстве позже заявили, что причиной смерти стал «ряд тяжелых хронических заболеваний».
Адвокаты Бакшеева Алексей Аванесян и Юлия Федотова заявили, что считают такую формулировку некорректной, поскольку вскрытие еще не проводилось. Кроме того, Аванесян подчеркнул, что само наличие заболевания не может быть причиной смерти — его обострение, из-за которого может наступить смерть, может произойти из-за неправильного лечения.
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По словам защитников, Бакшеев страдал туберкулезом и сахарным диабетом. При этом первое заболевание, по их словам было залечено, иначе от мужчины заразились бы все окружающие, в том числе сотрудники СИЗО. Федотова в последний раз виделась с Бакшеевым 13 января, до начала его этапирования, и, по ее словам, с ним все было в порядке.
Поэтому адвокаты считают, что смерть могла наступить, если Бакшееву не давали инсулин (осужденному требовалось три укола в день, а сутки без инсулина могут привести к смертельным последствиям). Кроме того, по информации защитников, последние два дня перед смертью Бакшеев находился в коме, которая, как они полагают, могла быть диабетической.
18 января Аванесян и Федотова подали в СКР и прокуратуру заявление о преступлении — они усматривают в произошедшем признаки либо причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) убийства (ст. 105 УК РФ; Бакшеев, по их словам, получал угрозы)
«Исходя из всей информации, что есть у нас, ему не оказывали помощь, поэтому заявили о таком преступлении. В полномочиях следственного комитета проверить это», — сказал Аванесян порталу Юга.ру.
Сейчас тело Бакшеева находится в морге, дата проведения вскрытия неизвестна.
В июне 2019 года суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.
Его задержали в августе 2018 года после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а в районе авиаучилища, где по версии следствия Бакшеев выпивал со своей женой и новой знакомой в заброшенном доме, обнаружили ведро с частями тела этой женщины. В квартире супругов нашли замороженные останки убитой. Ранее, в феврале 2019-го, суд приговорил жену Бакшеева к десяти годам колонии за подстрекательство к убийству.
В августе 2018 года, когда он еще находился под следствием, сообщалось, что у мужчины выявили опасное инфекционное заболевание.
Алексей Аванесян взял Бакшеева под защиту в мае 2019 года. Защитник заявил, что изучив обвинительное заключение, не нашел ни одного доказательства вины подзащитного, кроме его признательных показаний, которые он якобы дал под пытками.
Защитники просили оправдать Бакшеева и возобновить уголовное дело, однако 19 декабря суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений. Юлия Федотова, которая также занимается делом Бакшеева, после этого сообщила, что защита планирует обжаловать приговор во всех возможных инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.
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