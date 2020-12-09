Адвокаты так называемого краснодарского каннибала: на теле Бакшеева были следы от побоев, но СК отказывается возбуждать дело
8 декабря адвокаты Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом женщины, рассказали новые подробности его смерти
В сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли на улице телефон, в котором находились селфи мужчины с отрубленной рукой и скальпом. В районе авиаучилища обнаружили ведро с частями тела. Следователи узнали, что телефон принадлежит Дмитрию Бакшееву. Вместе с супругой Натальей и новой знакомой он выпивал в заброшенном доме. Как считает следствие, во время встречи жена приревновала мужа и потребовала убить женщину.
Потом в их квартире нашли останки убитой в солевом растворе, а также фрагменты тела и замороженные мясные части на кухне. В некоторых СМИ и соцсетях распространилась информация, что Бакшеевы ели человеческое мясо, однако следствие не предъявляло паре официальных обвинений в каннибализме.
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В феврале 2019 года Наталье Бакшеевой назначили 10 лет колонии общего режима за подстрекательство к убийству. В июне того же года Дмитрия Бакшеева признали виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы, его приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.
Юрист Бакшеева Алексей Аванесян утверждал, что не нашел доказательств вины подзащитного, кроме его признания, которое он дал под пытками. По словам юриста, мужчина не отрицал надругательства над телом женщины, которое он нашел на стройплощадке.
В июле 2019 года защита «краснодарского каннибала» обжаловала приговор, так как посчитала его основанным на недопустимых доказательствах. Также адвокаты указывали на несостыковки в деле. В свою очередь, «Новая газета» писала о том, что в отделе полиции Бакшеева пытали током, били дубинками, душили противогазом и пакетом.
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16 февраля 2020 года Бакшеев умер в туберкулезной больнице. Предварительной причиной смерти в ведомстве назвали хронические заболевания. Однако Аванесян и другой адвокат Бакшеева Юлия Федотова утверждали, что мужчина мог умереть, не получив инсулин. Защите отказали в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.
8 декабря адвокат рассказали «Новой газете» о ранах и следах от побоев на теле Бакшеева. По словам Аванесяна и Федотовой, им удалось сделать снимки трупа перед похоронами. На его передней части были синяки. Однако следственный комитет не обнаружил на теле повреждений. Федотова уточнила, что каждый раз ей отказывают в заявлении и каждый раз она этот отказ обжалует.
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