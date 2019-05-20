Адвокат обвиняемого в каннибализме Бакшеева заявил, что у следствия нет доказательств вины его подзащитного
Адвокат Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве и каннибализме, заявил, что в уголовном деле нет ни одного доказательства вины его подзащитного
В сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиационного училища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. После задержания он стал фигурантом дела по статьям об убийстве и надругательстве над телом умершей, его супругу обвинили в подстрекательстве к убийству.
Адвокат Алексей Аванесян в своем фейсбуке написал, что взял под защиту обвиняемого в убийстве и каннибализме Дмитрия Бакшеева, чье дело слушается в Прикубанском районном суде Краснодара.
По словам юриста, он поговорил с Бакшеевым и изучил обвинительное заключение, в котором не нашел ни одного доказательства вины подзащитного. Более того, в документах адвокат увидел несостыковки.
«Изучение обвинительного заключения и общение с Дмитрием дало понимание того, что в деле нет НИ ОДНОГО доказательства (кроме признательных) причастности его к убийству и расчленению жертвы. При этом он не отрицает факт надругательства над частями тела умершей, найденными им на заброшенной строительной площадке. Показания, данные им в ходе следствия, неоднократно менялись. С его слов — под физическим и психологическим давлением», — написал Аванесян.
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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года, через несколько дней после совершения преступления дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Дмитрия Бакшеева с фрагментами тела убитой. На территории летного училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. Супругов задержали. В их квартире нашли замороженные останки погибшей.
В августе 2018 года Бакшеева из-за опасной инфекции перевели из СИЗО в лечебницу.
В сентябре того же года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.
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