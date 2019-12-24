Адвокат «краснодарского каннибала» Аванесян: Бакшеев дал признательные показания под пытками
Во время пресс-конференции в Краснодаре 24 декабря адвокат Алексей Аванесян заявил о пытках своего подзащитного Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом женщины
По версии следствия, в сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. Его задержали после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела мертвой женщины. В квартире супругов нашли замороженные останки убитой.
В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима за подстрекательство к убийству — в то время как ее супруг еще не был признан виновным в убийстве.
В мае 2019 года адвокат Алексей Аванесян взял под защиту Дмитрия Бакшеева. Юрист заявил, что изучил обвинительное заключение и не нашел ни одного доказательства вины подзащитного, кроме его признания. Адвокат отметил, что Бакшеев не отрицал факта надругательства над телом умершей, которую он нашел на заброшенной стройплощадке.
Читайте также:
«Показания, данные им в ходе следствия, неоднократно менялись. С его слов — под физическим и психологическим давлением», — писал Аванесян.
В июне 2019 года суд вынес Дмитрию Бакшееву приговор. Его признали виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Бакшеева вменяемым.
В июле защита «краснодарского каннибала» обжаловала приговор, так как он основан на недопустимых доказательствах, а обстоятельства дела содержат несостыковки. Также на странности в деле «краснодарских каннибалов» указывала «Новая газета», которая писала о том, что в отделе полиции Бакшеева пытали электрическим током, душили противогазом и пакетом, били дубинками и другими предматами.
Защитники просили оправдать Бакшеева и возобновить уголовное дело, однако 19 декабря суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений. В тот же день Алексей Аванесян объявил, что защита Бакшеева проведет пресс-конференцию, чтобы развенчать мифы и раскрыть подробности дела «краснодарских каннибалов».
На пресс-конференции 24 декабря Аванесян заявил журналистам, что его подзащитный дал под пытками признательные показания, на которых было построено обвинение.
Читайте также:
«Признательные показания об убийстве Дмитрий Бакшеев дал именно под физическим давлением. Все обвинения в итоге были построены на основании явки с повинной, а в деле отсутствуют доказательства виновности», — цитируют Аванесяна «Свободные медиа».
Юрист обратил внимание на несостыковки в деле. Он привел примеры, которые, по его мнению, подтверждают версию о том, что Бакшеева заставляли давать ложные показания. Например, сначала обвиняемый говорил, что толкнул девушку, и она умерла, ударившись головой о бетонную плиту. Затем Бакшеев изменил показания и заявил, что убил ее ножом в сердце, при этом сердце не нашли. Между Дмитрием Бакшеевым и его женой — единственным человеком, который мог видеть убийство, — не проводилась очная ставка.
Вторая несостыковка — дата убийства.
«С первого дня и в течение всего года, пока велось следствие, Дмитрий под пытками признавался, что совершил убийство 8 сентября. Его жена Наталья также весь год говорила, что сказала мужу: "Убей ее 8 сентября". А в приговоре написано 7 сентября. Как же так? Дело в том, что они посмотрели на детализацию звонков и увидели, что Бакшеев 8 сентября не был на месте убийства, и просто поменяли число», — заявил Аванесян.
На пресс-конференции юрист Юлия Федотова, которая также занимается делом Бакшеева сообщила, что защита планирует обжаловать приговор во всех возможных инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.
Все материалы по теме:
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.