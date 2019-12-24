Адвокат «краснодарского каннибала» Аванесян: Бакшеев дал признательные показания под пытками

Во время пресс-конференции в Краснодаре 24 декабря адвокат Алексей Аванесян заявил о пытках своего подзащитного Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом женщины

По версии следствия, в сентябре 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиаучилища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело. Его задержали после того, как дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела мертвой женщины. В квартире супругов нашли замороженные останки убитой.

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В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима за подстрекательство к убийству — в то время как ее супруг еще не был признан виновным в убийстве. В мае 2019 года адвокат Алексей Аванесян взял под защиту Дмитрия Бакшеева. Юрист заявил, что изучил обвинительное заключение и не нашел ни одного доказательства вины подзащитного, кроме его признания. Адвокат отметил, что Бакшеев не отрицал факта надругательства над телом умершей, которую он нашел на заброшенной стройплощадке.

«Показания, данные им в ходе следствия, неоднократно менялись. С его слов — под физическим и психологическим давлением», — писал Аванесян. В июне 2019 года суд вынес Дмитрию Бакшееву приговор. Его признали виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Бакшеева вменяемым. В июле защита «краснодарского каннибала» обжаловала приговор, так как он основан на недопустимых доказательствах, а обстоятельства дела содержат несостыковки. Также на странности в деле «краснодарских каннибалов» указывала «Новая газета», которая писала о том, что в отделе полиции Бакшеева пытали электрическим током, душили противогазом и пакетом, били дубинками и другими предматами. Защитники просили оправдать Бакшеева и возобновить уголовное дело, однако 19 декабря суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений. В тот же день Алексей Аванесян объявил, что защита Бакшеева проведет пресс-конференцию, чтобы развенчать мифы и раскрыть подробности дела «краснодарских каннибалов». На пресс-конференции 24 декабря Аванесян заявил журналистам, что его подзащитный дал под пытками признательные показания, на которых было построено обвинение.

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