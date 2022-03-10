«Роскомсвобода» призвала иностранные компании не отрезать Россию от интернета

7 марта «Роскомсвобода» выпустила заявление в связи с санкциями иностранных IT-компаний, которые ввели из-за «военной операции». Создатели заявления подчеркнули, что такие санкции помогают цензуре.

Напомним, о начале «специальной военной операции» в Украине президент Путин объявил 24 февраля. После этого закрыли 12 южных аэропортов (из них заработал только один), российские карты Visa и Mastercard отключили от приложений для бесконтактной оплаты, ЦБ запретил продавать валюту гражданам, зарубежные кинопрокатчики отозвали лицензии на показ фильмов. Крупные международные сети магазинов и ресторанов перестали обслуживать клиентов в России: в их число вошли Икеа , McDonald's , Zara . А экс-мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал , как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ.

Многие компании отключили российские аккаунты от своих продуктов: Microsoft, Oracle, Netflix и другие. 5 марта магистральный оператор связи Cogent закрыл доступ к оборудованию для российских пользователей — «Роскомсвобода» считает, что этому примеру могут последовать и другие операторы, отрезав Россию от внешнего интернета.

«Подобные действия не приведут к улучшению ситуации в Украине, но значительно ухудшат ситуацию с соблюдением основных прав человека в РФ», — говорится в документе.

В «Роскомсвободе» объяснили, что цифровые права являются неотъемлемой частью основных прав и свобод человека: прав на защиту личных данных, неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений. По мнению авторов обращения, отсутствие доступа к глобальному интернету перекроет россиянам доступ к правдивой информации и лишит их связи с родными, друзьями, коллегами в других странах. А в долгосрочной перспективе помешает мирному разрешению возникшего кризиса.

«Российские пользователи могут оказаться в тотальной двойной блокаде — их отрезают от коммуникаций, информационных потоков, финансовых, рабочих, учебных, просветительских сервисов и разнообразных социальных инструментов — и из России, и извне. Мы живем в исторический период, наша страна может еще больше загородиться стеной от всего мира, разрушать которую придётся годами, если не десятилетиями», — заявил руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.