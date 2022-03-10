«Роскомсвобода» призвала иностранные компании не отрезать Россию от интернета
«Роскомсвобода» заявила, что санкции иностранных компаний только помогают российской цензуре
Напомним, о начале «специальной военной операции» в Украине президент Путин объявил 24 февраля. После этого закрыли 12 южных аэропортов (из них заработал только один), российские карты Visa и Mastercard отключили от приложений для бесконтактной оплаты, ЦБ запретил продавать валюту гражданам, зарубежные кинопрокатчики отозвали лицензии на показ фильмов. Крупные международные сети магазинов и ресторанов перестали обслуживать клиентов в России: в их число вошли Икеа, McDonald's, Zara. А экс-мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ.
7 марта «Роскомсвобода» выпустила заявление в связи с санкциями иностранных IT-компаний, которые ввели из-за «военной операции». Создатели заявления подчеркнули, что такие санкции помогают цензуре.
Слово года — цензура:
Многие компании отключили российские аккаунты от своих продуктов: Microsoft, Oracle, Netflix и другие. 5 марта магистральный оператор связи Cogent закрыл доступ к оборудованию для российских пользователей — «Роскомсвобода» считает, что этому примеру могут последовать и другие операторы, отрезав Россию от внешнего интернета.
«Подобные действия не приведут к улучшению ситуации в Украине, но значительно ухудшат ситуацию с соблюдением основных прав человека в РФ», — говорится в документе.
В «Роскомсвободе» объяснили, что цифровые права являются неотъемлемой частью основных прав и свобод человека: прав на защиту личных данных, неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений. По мнению авторов обращения, отсутствие доступа к глобальному интернету перекроет россиянам доступ к правдивой информации и лишит их связи с родными, друзьями, коллегами в других странах. А в долгосрочной перспективе помешает мирному разрешению возникшего кризиса.
«Российские пользователи могут оказаться в тотальной двойной блокаде — их отрезают от коммуникаций, информационных потоков, финансовых, рабочих, учебных, просветительских сервисов и разнообразных социальных инструментов — и из России, и извне. Мы живем в исторический период, наша страна может еще больше загородиться стеной от всего мира, разрушать которую придётся годами, если не десятилетиями», — заявил руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.
«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»:
«Роскомсвобода» призвала правительства, предпринимателей, гражданское общество и международные организации сохранить доступ к интернету и глобальным сервисам для российских пользователей; признать роль независимых СМИ; содействовать культурному разнообразию и взаимоуважению.
Полный текст заявления на русском, английском и французском языках доступен на сайте.
К обращению присоединились «Центр защиты прав СМИ», «Теплица социальных технологий», DOXA, АНО «Информационная культура».
Как писали Юга.ру, во время «военной операции» в Украине Роскомнадзор заблокировал многие независимые СМИ: «Голос Кубани», «Медузу»*, Би-би-си, DOXA, The Village и другие.
*Издание «Медуза» признано Минюстом СМИ-иноагентом.