Слово года — цензура. Как ухудшилась ситуация со свободой в российском интернете в 2021 году

В 2021 году в России завели 400 уголовных дел за посты в интернете. В это число попала и Кубань. Рассказываем, как государство вмешивается в свободу интернета

Проект «Сетевые свободы» опубликовал доклад о вмешательствах в свободу интернета в России в 2021 году. В нем рассказали, что произошло в сети за год, в каких регионах завели больше всего уголовных дел и заблокировали сайтов. Данные есть не только в общем по стране, но и по каждому региону. Это уже 12 подобный доклад проекта. «Сетевые свободы» — проект международной правозащитной группы «Агора», посвященный свободе слова и праву на приватность. Всего за год в России произошло более 450 тыс. случаев вмешательства в свободу российского интернета. Для сравнения — это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Слово года — цензура. На фоне запретов пополнялся реестр иностранных агентов. По состоянию на 12 февраля в списке 116 журналистов и медиа. За год почти в два раза выросло число запрещенных сайтов и интернет-страниц, велись уголовные преследования за за публикации в соцсетях.

Карта инцидентов вмешательства в свободу интернета © Сайт runet.report

Кроме того, в реестр иностранных интернет-компаний попали соцсети, мессенджеры и стриминговые сервисы: Youtube, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber, Spotify, TikTok, Twich, Pinterest и даже Apple. Что это значит? Теперь каждый из сервисов находится в шаге от замедления или блокировки. Установка на сетях связи оборудования для изоляции Рунета уже позволяют это сделать. Такая ситуация уже произошла с Twitter. Ухудшение ситуации в России на фоне упадка прав человека во всем мире отметили международные правозащитные организации, занимающиеся вопросами свободы слова. Так, согласно Всемирному индексу свободы прессы, Россия находится на 150 месте между Конго и Гондурасом. А по Индексу цифровой свободы Россия входит в 20 стран «дна». Хуже ситуация только на Кубе и в Китае. В 2021 году в Краснодарском крае ухудшилась ситуация со свободой интернета. Это значит, что в регионе были случаи уголовных преследований или административного давления. А в Адыгее зафиксировали улучшение. Число зарегистрированных инцидентов в республике уменьшилось и теперь на входит в «зеленую» зону.

Вмешательства в свободу интернета на Кубани © Сайт runet.report