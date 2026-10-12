Победители Канн, Юрий Бутусов и Shortparis. В Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино

Пресс-служба «Каро/Арт» сообщила Юга.ру о фестивале авторского кино, который пройдет в Краснодаре с 22 по 25 октября.



В программу вошли российские и зарубежные премьеры, мировая классика, документальные и музыкальные фильмы, а также спектакли.

Фестиваль откроет фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2026 года. Это история румынской семьи, переехавшей в норвежскую деревню. Привычная жизнь соседей меняется после того, как девочка приходит в школу с синяками.

Также покажут «Исчезновение» Мануэлы Мартелли — фильм о девятилетней девочке, которая пытается найти пропавшую подругу. Картина вошла в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Картина «У смерти нет хозяина» Хорхе Тилена Арманда рассказывает о наследнице колониальной какао-плантации в Венесуэле. Фильм участвовал в «Двухнедельнике режиссеров» — параллельной программе Каннского фестиваля.



Среди показов российские картины «За нашим домом сад» Антона Нефедова — история одного года из жизни двора в предвоенном Грозном, и «Песни джиннов» Романа Михайлова, действие которой разворачивается в Индии.



Также в программе «Дом» Урсулы Майер, «Мефисто» Иштвана Сабо и «Ведьмин лес» Трэвиса Найта.

Отдельно представят фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный музыканту и актеру, лидеру культовой рок-группы «Звуки Му». Мамонов также известен по ролям в фильмах Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».