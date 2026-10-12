Победители Канн, Юрий Бутусов и Shortparis. В Краснодаре пройдет фестиваль авторского кино
В Краснодаре 22 по 25 октября пройдет фестиваль «Каро/Арт». Рассказываем, какие фильмы и спектакли покажут
Пресс-служба «Каро/Арт» сообщила Юга.ру о фестивале авторского кино, который пройдет в Краснодаре с 22 по 25 октября.
В программу вошли российские и зарубежные премьеры, мировая классика, документальные и музыкальные фильмы, а также спектакли.
Фестиваль откроет фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2026 года. Это история румынской семьи, переехавшей в норвежскую деревню. Привычная жизнь соседей меняется после того, как девочка приходит в школу с синяками.
Также покажут «Исчезновение» Мануэлы Мартелли — фильм о девятилетней девочке, которая пытается найти пропавшую подругу. Картина вошла в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Картина «У смерти нет хозяина» Хорхе Тилена Арманда рассказывает о наследнице колониальной какао-плантации в Венесуэле. Фильм участвовал в «Двухнедельнике режиссеров» — параллельной программе Каннского фестиваля.
Среди показов российские картины «За нашим домом сад» Антона Нефедова — история одного года из жизни двора в предвоенном Грозном, и «Песни джиннов» Романа Михайлова, действие которой разворачивается в Индии.
Также в программе «Дом» Урсулы Майер, «Мефисто» Иштвана Сабо и «Ведьмин лес» Трэвиса Найта.
Отдельно представят фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный музыканту и актеру, лидеру культовой рок-группы «Звуки Му». Мамонов также известен по ролям в фильмах Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».
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Особый блок посвятят театру. В программе спектакль «Скасска» новосибирского театра «Старый дом» по мотивам рассказов Даниила Хармса, где гротеск и абсурд сочетаются с клоунской буффонадой.
Покажут фильм «Безумный день в Комеди Франсез» Бертрана Юскла и Мартена Дарондо. Его сняли в стенах знаменитого французского театра, а роли исполнили актеры «Комеди Франсез».
Также в программе — документальный фильм Натальи Пешковой «Юрий Бутусов. Барабаны внутри». Бутусов — театральный режиссер, многократный лауреат премии «Золотая маска». Он погиб в августе 2025 года во время отдыха в Болгарии. В фильме его ученики, актеры, однокурсники и близкие вспоминают о совместной работе и рассказывают о влиянии режиссера на их жизнь.
С темой фестиваля перекликается его финальный показ. В этом году фестиваль вдохновлен песней «Любовь моя будет тут» группы Shortparis из альбома «Яблонный сад». В феврале 2026 года не стало фронтмена коллектива Николая Комягина. На закрытии фестиваля в память о музыканте представят документальный фильм «Shortparis. Любовь моя будет тут» о том, как в творчестве группы раскрывалась идея гуманизма.
Расписание и другие подробности можно уточнить у организаторов.
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