На побережье Кубани нашли испачканных нефтепродуктами птиц, в том числе в Сочи 

На Черноморском побережье волонтеры продолжают находить птиц в мазуте и с ожогами

Предыстория: вечером 6 октября у побережья Сочи в результате атаки безэкипажных катеров загорелся танкер Aframax Rio. В целях безопасности власти на два дня закрывали пляжи и набережные. 7 октября пожар на судне потушили, а 9 октября танкер отбуксировали. Куда именно — не уточняется.

11 октября волонтеры реабилитационного центра «Жемчужная» сообщили, что в Анапу доставили трех черношейных поганок, пострадавших от мазута. Птиц обнаружили в Новороссийске и селе Архипо-Осиповке (Геленджик). По данным эколога Георгия Каваносяна, еще по одной пострадавшей птице нашли в микрорайоне Лазаревское в Сочи и в районе Сосновки под Геленджиком.



Как отметил экоблогер, несмотря на единичные находки испачканных птиц, само побережье от Туапсе до Сочи на данный момент выглядит чистым, без видимых следов загрязнения нефтепродуктами.

Власти Сочи прокомментировали ситуацию и заявили, что мониторинг акватории не выявил следов загрязнения: «Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Судно было отбуксировано в безопасное место за пределы Большого Сочи. По результатам наблюдений загрязнения моря нефтяным грузом не зафиксировано, пострадавших птиц не обнаружено. Данные космического мониторинга также не выявили пятен нефтепродуктов в акватории. Результаты проб морской воды, взятых Роспотребнадзором во всех районах города, показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ».



Отметим, что 8 октября телеграм-канал Sky Eye сообщал о возникновении нефтяного шлейфа в 20 км, протягивающегося за отбуксированным судном Aframax Rio.