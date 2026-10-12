На побережье Кубани нашли испачканных нефтепродуктами птиц, в том числе в Сочи 

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала центра «Жемчужная» https://t.me/zhemchuzhnaya9/1904
    © Скриншот из телеграм-канала центра «Жемчужная» https://t.me/zhemchuzhnaya9/1904

На Черноморском побережье волонтеры продолжают находить птиц в мазуте и с ожогами

Предыстория: вечером 6 октября у побережья Сочи в результате атаки безэкипажных катеров загорелся танкер Aframax Rio. В целях безопасности власти на два дня закрывали пляжи и набережные. 7 октября пожар на судне потушили, а 9 октября танкер отбуксировали. Куда именно — не уточняется.

11 октября волонтеры реабилитационного центра «Жемчужная» сообщили, что в Анапу доставили трех черношейных поганок, пострадавших от мазута. Птиц обнаружили в Новороссийске и селе Архипо-Осиповке (Геленджик). По данным эколога Георгия Каваносяна, еще по одной пострадавшей птице нашли в микрорайоне Лазаревское в Сочи и в районе Сосновки под Геленджиком.

Как отметил экоблогер, несмотря на единичные находки испачканных птиц, само побережье от Туапсе до Сочи на данный момент выглядит чистым, без видимых следов загрязнения нефтепродуктами.

Читайте также:

Власти Сочи прокомментировали ситуацию и заявили, что мониторинг акватории не выявил следов загрязнения:

«Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Судно было отбуксировано в безопасное место за пределы Большого Сочи. По результатам наблюдений загрязнения моря нефтяным грузом не зафиксировано, пострадавших птиц не обнаружено. Данные космического мониторинга также не выявили пятен нефтепродуктов в акватории. Результаты проб морской воды, взятых Роспотребнадзором во всех районах города, показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ».

Отметим, что 8 октября телеграм-канал Sky Eye сообщал о возникновении нефтяного шлейфа в 20 км, протягивающегося за отбуксированным судном Aframax Rio.

Как писали Юга.ру, в начале 2026 года в реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от мазута.

Волонтеры Нефть птицы Разлив нефти Сочи Судоходство Черное море Экология

Новости

На побережье Кубани нашли испачканных нефтепродуктами птиц, в том числе в Сочи 
В Краснодаре 13 октября не будет воды в нескольких детсадах, школе, торговом центре и жилых домах
Обыски у мэра Новороссийска могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей — «Известия»
В Анапе определят новые территории, где торговать табаком и вейпами запрещено
В Ростовской области начался отопительный сезон на фоне потепления до 24 °C
На Кубани предупредили об угрозе природных пожаров из-за жары

Лента новостей

Реклама на сайте