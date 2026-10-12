В Ростовской области начался отопительный сезон на фоне потепления до 24 °C

Власти Дона рассказали о начале отопительного сезона в регионе

12 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили соцобъекты в Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах.

На остальных территориях Дона отопление будут включать поэтапно: сначала в учреждениях здравоохранения, образования и соцсферы, а после — в многоквартирных домах.