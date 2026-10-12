В Ростовской области начался отопительный сезон на фоне потепления до 24 °C

Ростовская область

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  • © Фото he gong, unsplash.com
    © Фото he gong, unsplash.com

Власти Дона рассказали о начале отопительного сезона в регионе

12 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили соцобъекты в Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах.

На остальных территориях Дона отопление будут включать поэтапно: сначала в учреждениях здравоохранения, образования и соцсферы, а после — в многоквартирных домах.

«Похолодание уже пришло»:

По данным министерства ЖКХ Ростовской области, готовность жилого фонда, котельных, а также тепловых и водопроводных сетей — около 100%.

Отметим, что, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие дни днем в регионе воздух прогреется до 24 °C.

Как писали Юга.ру, депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку.

ЖКХ Отопительный сезон Ростов-на-Дону Ростовская область

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В Ростовской области начался отопительный сезон на фоне потепления до 24 °C
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