В Краснодаре 13 октября не будет воды в нескольких детсадах, школе, торговом центре и жилых домах
В Фестивальном микрорайоне Краснодара более шести часов не будет воды
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 13 октября в городе не будет воды на десяти улицах. Плановые отключения затронут не только жилые дома, но и школу, детские сады, торговый центр, реабилитационный центр и ЗАГС.
Ресурса не будет с 23:00 13 октября до 05:30 14 октября по адресам:
- Атарбекова, 22, 24, 26 (школа №64), 28, 30, 32, 34 (детский сад №160), 36 (детский сад №169), 38, 40, 42, 44, 52, 54;
- Брюсова, 100;
- Воровского, 141, 143, 168, 172, 177, 180, 180/3, 182-194 (только четные адреса), 195, 197, 219, 221 (детский сад №8), 223, 223/1, 225-237 (только нечетные адреса);
- Гагарина, 55-69 (только нечетные адреса), 69/а (детский сад №63), 71, 73, 73/а, 73б, 75, 75/2–6, 75Б, 79, 79а, 81, 83, 85, 87, 89, 89/1, 91, 93, 95, 97, 99, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 170, 186 (реабилитационный центр «Авис»), 188, 204, 206, 212 (ЗАГС), 230, 232;
- Герцена, 172-194 (только четные адреса);
- Красных Партизан, 443, 443/1, 443/2, 445;
- Красных Партизан пр., 1, 1/а, 4-14 (только четные адреса);
- Олимпийская, 1, 2 (детский сад №130), 3, 4, 5, 6, 7-21 (только нечетные адреса);
- Тургенева, 107, 109, 113, 115, 117, 117/1, 119, 121–129, 131, 131/1, 133, 133/1, 133/2, 135, 135/1 (ТЦ «Фестивальный»), 135а, 139, 141, 143, 145;
- Фестивальная, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36.
Кроме того, по трем адресам Яна Полуяна, 42, 44 и 50 с 9:00 до 17:00 не будет газа. Отключения затронут только подъезд № 4 в каждом из домов.
Как писали Юга.ру, на модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей.
Сегодня, 17:54Без такси, платежей и «Алисы»
Что известно об атаках на дата-центры «Яндекса» и как сбой задел юг России