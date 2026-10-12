В Краснодаре 13 октября не будет воды в нескольких детсадах, школе, торговом центре и жилых домах

В Фестивальном микрорайоне Краснодара более шести часов не будет воды

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 13 октября в городе не будет воды на десяти улицах. Плановые отключения затронут не только жилые дома, но и школу, детские сады, торговый центр, реабилитационный центр и ЗАГС.

Ресурса не будет с 23:00 13 октября до 05:30 14 октября по адресам: