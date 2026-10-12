В Анапе определят новые территории, где торговать табаком и вейпами запрещено

Речь идет о зонах вокруг образовательных, спортивных и культурных учреждений. Магазинам, которые находятся на этих территориях, придется исключить табачный ассортимент. Нововведение необходимо для того, чтобы оградить несовершеннолетних от доступа к никотину.

6 октября глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление о создании специальной комиссии, которая определит новые территории, где продажа сигарет, кальянов и вейпов будет запрещена.

В комиссию войдут заместитель главы курорта по вопросам туризма, начальники управления потребительской сферы, молодежной политики и спорта и территориальной безопасности, а также депутаты, директора школ и предприниматели.

Они будут анализировать предложения от министерств, рассматривать обращения граждан, а также решать вопрос о расширении или сокращении зон, где продажа табачных изделий запрещена. Кроме того, комиссия создаст новый муниципальный правовой акт, регулирующий продажу никотина в Анапе.

Отметим, что комиссия создана в соответствии с Федеральным законом № 186-ФЗ, подписанным президентом в июне 2026 года. Документ разрешает муниципалитетам определять границы территорий у школ и детсадов, где торговля табаком запрещена. Кроме того, закон дает право регионам с 1 марта 2027 года вводить запрет на продажу вейпов.