«Адвокат сказал, чтобы я не боялась». Кубанской учительнице угрожают увольнением за антивоенное письмо

На Кубани педагогам разослали методички по «специальной военной операции» в Украине, а несогласных угрожают уволить. Поставленная под письмом с призывом к миру подпись сегодня стала поводом для давления и угроз. Что делать, если увольняют за мнение? И о чем детям рассказывают на уроках «исторической правды»? Поговорили с учительницей, на которую давят из-за петиции, и записали рекомендации ее юриста.

Напомним, 24 февраля Путин объявил начало «специальной военной операции» в Украине. После этого люди по всей стране стали выходить на улицы с призывом к миру и подписывать открытые письма против военных действий:

Российские врачи обратились к Путину с просьбой о мире.

Призыв поддержали учителя.

Его также поддержали работники культуры, искусства, моды и киноиндустрии.

Призыв поддержали священнослужители РПЦ.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш предложил коллегам написать Путину открытое письмо с призывом к миру. Вопрос сняли с обсуждения, но письма от юристов и правозащитников все‑таки появились, как и от членов Федеральной палаты адвокатов (его позже удалили).

Требование прекратить «военную операцию» высказали комики, психологи, НКО, экоактивисты, ученые, архитекторы, студенты и преподаватели, а общую петицию подписали более 1 млн человек. Ссылки на все письма активисты собирают на сайте «Мы не одни».

Ярослава Гуляева поговорила с учительницей из Абинска, которая в первый день «специальной военной операции» подписала открытое письмо от лица учителей и петицию от лица россиян с требованием немедленно прекратить огонь. Женщина работает в сфере дополнительного образования.

«*** [Военная операция на территории Украины] началось от имени российских граждан, но против нашей воли. Мы — учителя, и насилие противоречит самой сути нашей профессии. В пекле *** [военной операции] погибнут наши ученики. *** [Военная операция] неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны», — заявили авторы обращения.

Мнение редакции может не совпадать с мнением спикеров, мы делаем материалы о людях с разными позициями, чтобы дать читателям полную картину происходящего.

Героиня рассказывает о ситуации анонимно (редакции известны ее ФИО), но, если давление продолжится, она готова раскрыть свои данные.

«Мне не страшно. Работу свою очень люблю, учеников тоже. Уходить не собираюсь. От позиции своей я не отказываюсь, потому что я гражданка России и не могу молчать. Мы катимся в пропасть. Страшными темпами», — считает педагог.

Отношения с коллегами у женщины хорошие, но многие из них полностью разделяют мнение руководства, которое поддерживает «специальную военную операцию» в Украине. Несогласной в коллективе оказалась она одна.

«Какая-то часть коллег что-то начинает подозревать, но все молчат, потому что все боятся. Все привыкли молчать», — поделилась учительница.