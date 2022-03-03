«Адвокат сказал, чтобы я не боялась». Кубанской учительнице угрожают увольнением за антивоенное письмо
На Кубани педагогам разослали методички по «специальной военной операции» в Украине, а несогласных угрожают уволить. Поставленная под письмом с призывом к миру подпись сегодня стала поводом для давления и угроз. Что делать, если увольняют за мнение? И о чем детям рассказывают на уроках «исторической правды»? Поговорили с учительницей, на которую давят из-за петиции, и записали рекомендации ее юриста.
Напомним, 24 февраля Путин объявил начало «специальной военной операции» в Украине. После этого люди по всей стране стали выходить на улицы с призывом к миру и подписывать открытые письма против военных действий:
- Российские врачи обратились к Путину с просьбой о мире.
- Призыв поддержали учителя.
- Его также поддержали работники культуры, искусства, моды и киноиндустрии.
- Призыв поддержали священнослужители РПЦ.
- Краснодарский адвокат Михаил Беньяш предложил коллегам написать Путину открытое письмо с призывом к миру. Вопрос сняли с обсуждения, но письма от юристов и правозащитников все‑таки появились, как и от членов Федеральной палаты адвокатов (его позже удалили).
- Требование прекратить «военную операцию» высказали комики, психологи, НКО, экоактивисты, ученые, архитекторы, студенты и преподаватели, а общую петицию подписали более 1 млн человек. Ссылки на все письма активисты собирают на сайте «Мы не одни».
Ярослава Гуляева поговорила с учительницей из Абинска, которая в первый день «специальной военной операции» подписала открытое письмо от лица учителей и петицию от лица россиян с требованием немедленно прекратить огонь. Женщина работает в сфере дополнительного образования.
«*** [Военная операция на территории Украины] началось от имени российских граждан, но против нашей воли. Мы — учителя, и насилие противоречит самой сути нашей профессии. В пекле *** [военной операции] погибнут наши ученики. *** [Военная операция] неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны», — заявили авторы обращения.
Мнение редакции может не совпадать с мнением спикеров, мы делаем материалы о людях с разными позициями, чтобы дать читателям полную картину происходящего.
Героиня рассказывает о ситуации анонимно (редакции известны ее ФИО), но, если давление продолжится, она готова раскрыть свои данные.
«Мне не страшно. Работу свою очень люблю, учеников тоже. Уходить не собираюсь. От позиции своей я не отказываюсь, потому что я гражданка России и не могу молчать. Мы катимся в пропасть. Страшными темпами», — считает педагог.
Отношения с коллегами у женщины хорошие, но многие из них полностью разделяют мнение руководства, которое поддерживает «специальную военную операцию» в Украине. Несогласной в коллективе оказалась она одна.
«Какая-то часть коллег что-то начинает подозревать, но все молчат, потому что все боятся. Все привыкли молчать», — поделилась учительница.
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Женщина утверждает, что 1 марта ей стали угрожать увольнением. Уходить по собственному желанию она отказалась. По словам педагога, руководительница организации написала на нее докладную из-за петиции. В этот день у героини случился нервный срыв, и она взяла больничный. А вечером 1 марта учителям прислали методички и презентации для урока «Историческая правда» у учеников 5–8 классов.
«И вот нас собирают и объясняют, что мы должны детям рассказывать: пришел наркоман и нацист Зеленский [в тексте самой методички о Зеленском не говорят. — Прим. ред.], русских обижают, правильно, что там бомбят. Вы педагоги, детей учите чему? Быть рабами?» — возмутилась женщина.
В распоряжении редакции Юга.ру есть две версии «методичек» для урока на тему отношений России и Украины. Нам неизвестно, кто их составлял и какие версии приходили в конкретные школы. Поэтому перескажем их содержание лишь в общих чертах.
Например, перед началом урока детей просят ответить на несколько вопросов в анкете: знают ли они о событиях последних восьми лет в ДНР и ЛНР, поддерживают ли они действия России (не уточняется, какие именно) и хотят ли, чтобы им объяснили происходящее в Украине. Все вопросы, на которые не сможет ответить ведущий классного часа, предлагают задать на специальном сайте.
Методичка предписывает объяснить ученикам, что русские, белорусы и украинцы — один народ, происходящий от древнерусского народа. Но потом объясняют, что с 1919 года часть украинцев пыталась создать «враждебное России государство», а позже поддерживала фашизм. События в Украине с 2014 года называют «смутой». Также детям рассказывают, как отличить настоящие новости от фейковых: например, доверять предлагают только заявлениям официальных лиц и официальных СМИ, приводят несколько примеров недостоверной информации.
«Все сообщения и статьи, в которых не указан автор, все ресурсы, которые занимают и пропагандируют конкретную позицию, — повышенный риск фейка и необъективной трактовки», — объяснили авторы методички.
Слово года — цензура:
К моменту публикации более 4,9 тыс. педагогов из 13 стран оставили свою подпись под обращением учителей, общую петицию подписали 1 млн 162 тыс. человек. А героиня после угроз на работе обратилась к адвокату Станиславу Балахничеву. Он посоветовал ей не бояться, ничего не подписывать и не предоставлять свои данные.
«Буду идти до конца, а вот на манипуляции нет [не буду реагировать]. Начались манипуляции: или я ухожу, или директору придется уйти. Я сказала нет. Хотите сражаться, будем сражаться. Мне пытались объяснить, что подписать петицию против войны — это чуть ли не госизмена, потому что мне зарплату государство платит. Чуть ли не стать врагом народа», — поделилась женщина.
Юга.ру поговорили с Балахничевым и спросили, как быть, если на работе угрожают из-за политической позиции. Вот его рекомендации:
- Ни в коем случае не давать объяснения, не предоставлять документы личного характера, не показывать страницы в социальных сетях и их скриншоты. Работник не совершает дисциплинарный проступок или административное правонарушение, когда подписывает петицию или письмо. Поэтому такие требования незаконны.
- В ответ необходимо просить, чтобы все требования предъявили в письменном виде с подписью директора. Там должны быть указаны конкретные данные, причины, по которым их запрашивают, и лица, которые их требуют. Эти документы помогут, если придется обращаться в прокуратуру и суд: правоохранительные органы обязаны реагировать на подобные обращения.
- Но даже по письменному требованию предоставлять информацию не стоит — это не является обязанностью работника.
- Все данные, которые предоставляет работник, также стоит оформлять письменно, желательно в двух копиях — одну оставить у себя, а на другой директор должен поставить отметку о получении.
- Все устные разговоры записывать на аудио, лучше даже на видео.
- Адвокат советует сохранять отношения с коллективом. Не спорить, никого не принуждать и не агитировать, но при этом сохранять свою личную позицию.
- Не позволять руководству давить на себя психологически или финансово, чтобы поменять точку зрения. Это незаконно.
- Не пренебрегать помощью юристов, особенно знакомых лично или через кого-то: в стрессовой ситуации люди могут не оценивать ситуацию целиком.
- Внимательно читать и перечитывать все бумаги,прежде чем подписывать, просить столько времени на раздумья, сколько необходимо. Если сложно разобраться сразу, лучше забрать документ с собой или сфотографировать его, чтобы посоветоваться с родными и с защитником. Работодатели часто пользуются беспомощностью и растерянностью работников, надеясь, что они быстро примут необходимые им решения.
- Можно привлекать СМИ, чтобы осветить нарушение прав работника.
Как писали Юга.ру, на Урале МВД изъяло тиражи нескольких газет из-за призывов остановить «военную операцию». Сайты «Дождя»* и «Эха Москвы» заблокировали без предупреждения, «Эхо» отключили от эфира, — по мнению Роскомнадзора, издания публикуют ложные сведения о действиях российских военных в Украине.
*Минюст признал телеканал «Дождь» СМИ-иноагентом.