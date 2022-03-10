Роскомнадзор заблокировал СМИ «Голос Кубани»

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта «Голос Кубани»
    © Скриншот сайта «Голос Кубани»

Издание «Голос Кубани» сообщило о блокировке сайта

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о вступлении войск РФ в Украину. Позже Роскомнадзор сообщил, что происходящее имеет официальное название «специальная военная операция» и обязал писать о ней исключительно по официальным источникам. После этого ведомство разослало СМИ требование удалить ряд публикаций под угрозой блокировки.

1 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам независимого телеканала «Дождь»**** и радиостанции «Эхо Москвы». В тот же вечер радиостанцию отключили от эфира во время программы Екатерины Шульман.

Затем 4 марта Путин подписал закон «о фейках» про российских военных. Согласно ему за призывы к санкциям и распространение ложной информации можно получить штраф в несколько миллионов рублей или от 5 до 10 лет колонии.

Также оказались заблокированными сайты «Медузы»*, Би-би-си, «Радио Свобода»**, Deutsche Welle и «Голоса Америки»***, The Village, DOXA. Недоступны региональные «Агентство новостей ТВ 2», новосибирское «Тайга.инфо». Редакция Znak.com объявила о закрытии.

7 марта региональное СМИ «Голос Кубани» сообщило в своем телеграм-канале о блокировке сайта. Уведомление об этом редакция не получала. Издание продолжает работать.

*Издание «Медуза» признано Минюстом СМИ-иноагентом.
**Издание «Радио Свобода» признано Минюстом СМИ-иноагентом.
***Издание «Голос Америки» признано Минюстом СМИ-иноагентом.
****Телеканал «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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