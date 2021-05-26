В Краснодаре открылась выставка «Ода архитектуре»
В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств 25 мая открылась персональная выставка Александра Кузнецова «Ода архитектуре»
Представлены работы разных направлений и жанров: архитектурные пейзажи, эскизы и проекты фасадов, малые архитектурные формы и коллажи. Работы выполнены в технике акварельной отмывки в сочетании с тушью, акварельным карандашом и сангиной (толстым карандашом без оправы).
Как сообщает пресс-служба выставочного зала, Александр Кузнецов работал главным архитектором Краснодара, Ейска, Геленджика и Республики Крым. Сейчас он занимает должность главного архитектора Белореченского района. За свою карьеру в перечисленных городах и регионах Кузнецов построил более 190 объектов: жилые дома, торговые комплексы, кафе.
Кроме того, Кузнецов — автор идеи создания и эскизов краснодарских памятников «Собачкина столица» и «Казаки пишут письмо турецкому султану».
Выставка «Ода архитектуре» будет работать до 27 мая с 12:00 до 20:00 по улице Рашпилевской, 32.
Отметим, сейчас в Краснодаре можно посетить около десятка экспозиций. В выставочном зале представлены оригинальные графические произведения Пабло Пикассо и фотографи Игоря Степанова.
В музее имени Коваленко можно увидеть авторские куклы из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий».
В библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в арт-пространстве Plague Space представлены работы немецкого коллектива KOTZ под общим названием ¡el siguiente!
В музее Фелицына можно увидеть фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях и редкие монеты, а также экзотических насекомых. В галерее «Арт-Союз» в рамках проекта «Новые имена» работает персональная выставка Романа Макагонова «Присутствие в моменте».