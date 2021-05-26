В Краснодаре открылась выставка «Ода архитектуре»

Представлены работы разных направлений и жанров: архитектурные пейзажи, эскизы и проекты фасадов, малые архитектурные формы и коллажи. Работы выполнены в технике акварельной отмывки в сочетании с тушью, акварельным карандашом и сангиной (толстым карандашом без оправы).

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, Александр Кузнецов работал главным архитектором Краснодара, Ейска, Геленджика и Республики Крым. Сейчас он занимает должность главного архитектора Белореченского района. За свою карьеру в перечисленных городах и регионах Кузнецов построил более 190 объектов: жилые дома, торговые комплексы, кафе.

Кроме того, Кузнецов — автор идеи создания и эскизов краснодарских памятников «Собачкина столица» и «Казаки пишут письмо турецкому султану».

Выставка «Ода архитектуре» будет работать до 27 мая с 12:00 до 20:00 по улице Рашпилевской, 32.