В амфитеатре парка «Краснодар» стартует сезон летних кинопоказов

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал расписание кинопоказов на ближайшие выходные. «Тёплые праздничные дни — отличное время для начала вечерних показов», говорится в сообщении.

29 апреля в 19:00 можно будет посмотреть романтическую комедию «Банковский билет в один миллион фунтов стерлингов» — экранизацию одноименного рассказа Марка Твена с Грегори Пеком и Джейн Гриффитс в главных ролях (16+).

На 30 апреля запланировано два сеанса:

• в 19:00 — «Оптом дешевле» (12+), семейная комедия 1950 года об ученом. который пытается научными методами воспитывать 12 своих детей;

• в 20:30 — «Цезарь и Клеопатра» (12+), экранизация пьесы Бернарда Шоу с Вивьен Ли и Клодом Рейнсом в заглавных ролях.

А 1 мая зрителей ждет сразу три фильма:

• в 15:00 — «Весёлые фантазии» (0+), девятый полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея, повествующий о сбежавшем из цирка на одноколесном велосипеде медведе Бонго и о том, как Микки Маус, Дональд Дак и Гуфи случайно вырастили лестницу на небеса;

• в 17:00 — «Это случилось на Пятой Авеню» (12+), мюзикл о смекалистом нью-йоркском бродяге, который нашел способ с комфортом проводить холодные зимы;

• 19:00 — «Капитан Горацио Хорнблоуэр» (12+), британский приключенческий фильм 1951 года на военно-морскую тематику XIX века.