В амфитеатре парка «Краснодар» стартует сезон летних кинопоказов

Краснодарский край

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  • Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 29 апреля в амфитеатре парка «Краснодар» стартуют бесплатные кинопоказы голливудской классики

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал расписание кинопоказов на ближайшие выходные. «Тёплые праздничные дни — отличное время для начала вечерних показов», говорится в сообщении.

29 апреля в 19:00 можно будет посмотреть романтическую комедию «Банковский билет в один миллион фунтов стерлингов» — экранизацию одноименного рассказа Марка Твена с Грегори Пеком и Джейн Гриффитс в главных ролях (16+).

На 30 апреля запланировано два сеанса:
• в 19:00 — «Оптом дешевле» (12+), семейная комедия 1950 года об ученом. который пытается научными методами воспитывать 12 своих детей;
• в 20:30 — «Цезарь и Клеопатра» (12+), экранизация пьесы Бернарда Шоу с Вивьен Ли и Клодом Рейнсом в заглавных ролях.

А 1 мая зрителей ждет сразу три фильма:
• в 15:00 — «Весёлые фантазии» (0+), девятый полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея, повествующий о сбежавшем из цирка на одноколесном велосипеде медведе Бонго и о том, как Микки Маус, Дональд Дак и Гуфи случайно вырастили лестницу на небеса;
• в 17:00 — «Это случилось на Пятой Авеню» (12+), мюзикл о смекалистом нью-йоркском бродяге, который нашел способ с комфортом проводить холодные зимы;
• 19:00 — «Капитан Горацио Хорнблоуэр» (12+), британский приключенческий фильм 1951 года на военно-морскую тематику XIX века.

Также отметим, что 29 апреля в 13:00 в амфитеатре можно будет посмотреть прямую трансляцию выездного матча ФК «Краснодар» против самарских «Крыльев Советов».

Вход на все перечисленные мероприятия бесплатный.

Ранее Юга писали о том, что в Кисловодске пройдет Фестиваль ароматов, а в Железноводске — фестиваль «Железная грязь».

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В амфитеатре парка «Краснодар» стартует сезон летних кинопоказов
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