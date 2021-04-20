В Краснодаре открылась выставка, посвященная феминизму

Краснодарский край

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В краснодарском ЦСИ «Типография» 20 апреля начала работать выставка «Феминистские транслокальности»

Организаторы ставят перед собой цель рассказать о множестве региональных феминистских инициатив в России и Германии. В экспозицию вошли плакаты, тексты и художественные произведения.

Ранее выставка демонстрировалась в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Тольятти, Перми и Иркутске. Краснодар станет седьмым городом, в котором зрители смогут увидеть работы, которые авторки посвятили гендерным исследованиям и борьбе за свои права. Экспозиция в «Типографии» будет расширенной, ее дополнят работы художниц из Краснодара, Сочи и Перми.

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Выставка будет работать до 30 мая в библиотеке ЦСИ «Типография» с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный, возрастное ограничение — 18+.

Выставка «Феминистские транслокальности» стала частью масштабного фестиваля немецкой культуры и немецкого языка, который проходит с Краснодаре с 16 по 25 апреля. Подробную программу можно посмотреть в материале  Юга.ру.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар КЦ «Типография» Феминизм

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