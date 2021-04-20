В Краснодаре открылась выставка, посвященная феминизму

В краснодарском ЦСИ «Типография» 20 апреля начала работать выставка «Феминистские транслокальности»

Организаторы ставят перед собой цель рассказать о множестве региональных феминистских инициатив в России и Германии. В экспозицию вошли плакаты, тексты и художественные произведения.

Ранее выставка демонстрировалась в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Тольятти, Перми и Иркутске. Краснодар станет седьмым городом, в котором зрители смогут увидеть работы, которые авторки посвятили гендерным исследованиям и борьбе за свои права. Экспозиция в «Типографии» будет расширенной, ее дополнят работы художниц из Краснодара, Сочи и Перми.