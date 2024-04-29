ФК «Краснодар» упустил шанс возглавить лигу

Краснодарский край

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  • © Скриншот публикации телеграм-канала ФК «Краснодар», t.me/fckrasnodar
    © Скриншот публикации телеграм-канала ФК «Краснодар», t.me/fckrasnodar

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог сместить «Зенит» с первой строчки в турнирной таблице

29 апреля в Самаре в матче 26-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 0:0.

На 8-й минуте защитник «быков» Сергей Волков забил гол, который отменили из-за игры рукой. На 64-й минуте матча тот же Волков был удален за вторую желтую карточку. Без учета отмененного гола «Краснодар» нанес один удар в створ ворот соперника.

В концовке матча отличный шанс выиграть упустили уже хозяева.

Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов:

Получив за эту ничью 1 очко, «Краснодар» набрал столько же, сколько «Зенит» (по 50), но уступает петербургскому клубу по дополнительным показателям — личным встречам (1:1 и 1:2). «Зенит» вчера проиграл московскому «Динамо» 0:1.

«Одно очко — это плюс. У нас осталось четыре финала», сказал после матча главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

До конца чемпионата «Краснодару» предстоит сыграть с «Ахматом» (дома, 4 мая), «Спартаком» (11 мая, на выезде), «Сочи» (18 мая, на выезде) и «Динамо» (25 мая, дома). У «Зенита» остались матчи с «Факелом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».

Напомним, что днем ранее баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, а с сегодняшнего дня в амфитеатре парка «Краснодар» стартуют бесплатные кинопоказы голливудской классики.

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