В Краснодаре работает выставка акварелей «Присутствие в моменте»
В краснодарской галерее «Арт-Союз» в рамках проекта «Новые имена» работает персональная выставка Романа Макагонова «Присутствие в моменте»
Представлено около 50 работ художника, выполненных в технике акварели. В своих произведениях Роман Макагонов чаще всего изображает простые пейзажи, которые окружают людей ежедневно.
Как сообщает пресс-служба музея, для его творчества характерны мотивы воспоминаний, поэтические образы родных мест, природы. Примечательно, что художник предпочитает использовать ограниченную палитру. Работы мастера находятся в частных коллекциях и государственных учреждениях.
Посетить выставку «Присутствие в моменте» можно до 7 июня. Вход свободный. Галерея находится на улицу Октябрьской, 51.
Напомним, сейчас в Краснодаре открыты несколько экспозиций. Так, в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в арт-пространстве Plague Space представлены работы немецкого коллектива KOTZ под общим названием ¡el siguiente!
В музее имени Коваленко можно увидеть авторские куклы из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий».
В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо. В музее Фелицына выставлены фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях и редкие монеты, а также экзотические насекомые.