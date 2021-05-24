В Краснодаре работает выставка акварелей «Присутствие в моменте»

В краснодарской галерее «Арт-Союз» в рамках проекта «Новые имена» работает персональная выставка Романа Макагонова «Присутствие в моменте»

Представлено около 50 работ художника, выполненных в технике акварели. В своих произведениях Роман Макагонов чаще всего изображает простые пейзажи, которые окружают людей ежедневно.

Как сообщает пресс-служба музея, для его творчества характерны мотивы воспоминаний, поэтические образы родных мест, природы. Примечательно, что художник предпочитает использовать ограниченную палитру. Работы мастера находятся в частных коллекциях и государственных учреждениях.

Посетить выставку «Присутствие в моменте» можно до 7 июня. Вход свободный. Галерея находится на улицу Октябрьской, 51.