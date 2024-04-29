Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов. Разбор матча «Краснодара» с «Крыльями Советов»
После поражения «Зенита» 28 апреля у «Краснодара» появился шанс вернуться на первое место, но «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов».
Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч, в котором помимо тактики на результат повлияли эмоции игроков и состояние газона.
Ничью в Самаре сложно оценивать с какой-то одной точки зрения. Кто ждал смены лидера, назовут это потерей очков (ну или «очередным» упущенным шансом на чемпионство). А кто матч смотрел, проведет черту в виде удаления. До и после него картина на поле была совсем разной, что вполне естественно.
Вы же знаете, что обычно где тонко — там и рвется. Еще по стартовому составу была ясна слабость — позиция Волкова. Совсем у него не идет. Руку выставил немного дальше, и гол отменили. А уж как он заработал удаление — это в учебники заносить. Сначала подстраховка в атаке без численного превосходства соперника, а затем и вовсе идиотский поступок с захватом сзади, когда и скорости у атаки «Крыльев» не было. Достаточно было просто сопровождать соперника. Хотелось бы понять, чем вариант с Волковым понравился Мусаеву больше, чем вариант с Эктовым или Кайо на правом фланге обороны.
Отдельно про качество поля. Больше всего от него настрадался Сафонов, который привык прикладывать нужное количество силы при вводе мяча в игру, а из-за вязкости газона (у многих игроков скользили бутсы) минимум трижды столкнулся с опасным недолетом и моментами для «Крыльев». В стыках плохое сцепление с травой тоже чревато проблемами, но к счастью обошлось без травм.
Матч упущенных возможностей для Кади. Его смещения в центр и поиски зон — супер, но надо забивать хотя бы один раз из трех. А момент с карточкой — это под штраф. Ну все знают, что нельзя публично отмахиваться от арбитра и отворачиваться — никогда это от желтой при Карасеве не спасет. Хорошо еще, что он не схлопотал удаление за удар после свистка, сдается мне, что бразилец слышал свисток и понимал, что мяч ушел.
Великий матч Черникова. На Саше была огромная ответственность и до удаления (Кастаньо постоянно искал зоны перед чужой штрафной и не всегда успевал в опорную зону), а уж вдесятером его коэффициент полезности и не сосчитать. Особенно важно то, что в игре с такими разрывами между линиями он умудрился не получить карточку.
Здорово вышел на замену Кривцов. Пожалуй впервые после травмы. Огромный объем работы с его стороны помог относительно разгрузить Сперцяна на фланге. Хорошие действия и в отборе, и в поиске вариантов выхода в атаку (хотя их было совсем мало). Учитывая отсутствие стабильности у Батчи и Са, когда-то мы сможем увидеть вариант с Черников, Кастаньо и Кривцовым в центре, а Сперцяна на левом фланге со смещениями в центр, как у Кади. Но это вариант под тотальный контроль мяча, а не под скорость.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.